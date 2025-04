Ya es oficial: a partir del 30 de septiembre de 2025, el Seguro Social va a dejar de enviar cheques por correo. Se acabó lo de esperar al cartero con el sobre en la mano. A partir de ahora, todo será digital. Y aunque a muchos ya les parecía raro seguir usando papel para estas cosas, había quienes todavía confiaban en él.

La decisión viene desde arriba, directamente del gobierno federal, con el visto bueno del presidente Trump. Han decidido que lo mejor es cortar por lo sano y pasar todo a formato electrónico. No se trata solo de los pagos del Seguro Social: también afectará a reembolsos de impuestos, transferencias entre organismos y otras gestiones similares. Todo lo que antes podía llegar en un sobre ahora irá directo a una cuenta.

Quién cobra aun cheques directos del Seguro Social

Desde hace años llevaban diciendo que lo mejor era hacerse al depósito directo. Pero hasta ahora era solo una sugerencia. Ahora ya no. Puede que te sorprenda, pero todavía hay cerca de medio millón de personas en Estados Unidos que cobran su paga del Seguro Social por cheque. No es mucho si lo comparamos con los más de 68 millones que ya reciben depósitos, pero no deja de ser un grupo importante.

Y lo más delicado es quiénes forman parte de ese grupo. En su mayoría son personas mayores. Gente que quizá no tiene internet en casa, o que directamente no se siente cómoda con la tecnología. Algunos ni siquiera usan móvil. Y claro, pedirles ahora que se pongan a hacer trámites online no es poca cosa.

Desde la Administración ya han empezado a enviar avisos. Están pidiendo que cada beneficiario actualice su información bancaria cuanto antes. El mensaje es claro: si no se hace a tiempo, puede haber retrasos, o incluso quedarse sin recibir el dinero hasta que esté todo en orden.

Cómo serán todos los pagos del Seguro Social desde Septiembre

No hay excepciones. Da igual si es una pensión, un reembolso o un pago entre dos agencias públicas. A partir de septiembre, todo irá por vía digital. Así de simple. El gobierno ha dicho que este paso no solo es más moderno, sino que también ahorra dinero. Y tiene sentido. Enviar cheques cuesta. Y no solo en papel o sellos, sino en problemas: se pierden, se los roban, se falsifican. A veces no llegan nunca.

Con los pagos electrónicos, todo va más rápido. Y además es más seguro. El dinero llega antes y con menos líos de por medio. Es un sistema que ya funciona bien para la mayoría, así que lo lógico era extenderlo a todos.

Qué tienes que hacer si todavia cobras cheques del Seguro Social

No hay que esperar al último día. Si eres de los que todavía recibe su paga en papel, lo mejor es hacer el cambio cuanto antes. ¿Cómo? Pues actualizando tus datos bancarios. Se puede hacer en la web del Seguro Social. O por teléfono. O incluso yendo en persona a una oficina, si eso te da más confianza.

Y no hace falta tener una cuenta especial. Cualquier cuenta corriente o de ahorros vale, mientras acepte depósitos. Si no tienes una, hay alternativas, como las tarjetas direct express, que están pensadas justo para esto.

Sin duda es un cambio grande, sobre todo para quienes llevan toda la vida cobrando igual. Pero es inevitable. Como cuando pasamos del fax al correo electrónico. Al principio cuesta, pero luego ya no hay vuelta atrás. Así que mejor hacerlo con tiempo, sin prisas de última hora, y asegurarse de que todo esté listo antes de que llegue el 30 de septiembre. Porque después de esa fecha, el papel pasa a ser cosa del pasado.