CalFresh es el apoyo que brinda el estado de California a sus ciudadanos, muy similar al Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP) de USA. Este beneficia a familias que tienen ingresos bajos y que además cumplan con otros requisitos de elegibilidad como por ejemplo: ganar menos de $150 al mes y no tener menos de $100 disponibles en ese momento. Además de demostrar que sus ingresos sean menores que sus egresos, ya sea por pago de alquiler mensual y facturas de servicios públicos.

El programa CalFresh también esta destinado a mujeres solteras o madres con niños que residen en refugio para mujeres maltratadas. Los beneficios estarán disponibles en un tiempo de tres días luego de presentar la solicitud. Sin embargo, existe la duda de si se puede recibir el beneficio estando desempleado.

CalFresh: ¿afecta mi solicitud si perdí mi trabajo?

Si te encuentras desempleado sí puedes solicitar CalFresh. Si ya no recibes tu sueldo, el condado donde vivas contará los pagos finales que recibiste en un periodo de 30 días para calcular la cantidad de apoyo que te brindará a través del beneficio durante el primer mes.

Pero si cuentas con algún ingreso, los beneficios que recibas estarán calculados en base a esa cantidad, y no en los ingresos que dejaste de percibir. Si aún cuentas con trabajo pero no te están pagando, también puedes presentar tu solicitud y contestar «sí» respecto a tu situación laboral y explicar que tus ingresos en este momento son de $0.

¿Puedo aplicar a CalFresh si cobro Seguro de Desempleo?

Sí, esta situación es posible. Sin embargo, tiene algunas condiciones. La más importante: la cantidad de dinero que recibas en tu seguro de desempleo no exceda los límites establecidos por CalFresh. Por fortuna, cuando solicites la inscripción al programa, te podrán ayudar a calcular si los montos sobrepasan los límites.

En tanto, si recibes apoyo por CalFresh y solicitas seguro de desempleo, no afecta la cantidad de dinero que recibas en este último. Si cuentas con una solicitud de seguro por desempleo, pero no has recibido tu primer pago, no será necesario reportarlo en tu solicitud el beneficio de alimentos.