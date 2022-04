Representante de Andrés Román habló sobre el tema de la renovación

Luego de que se diera la información explicando que el lateral no continuaría en el cuadro bogotano, el agente explicó su versión sobre las negociaciones.

Esta semana, comenzó a replicarse una información con relación a la renovación de Andrés Felipe Román, confirmando que el lateral bogotano no continuaría en Millonarios, luego de que en el club ya rescindieran las intenciones de renovar su contrato, el cual va hasta el próximo 30 de junio, cuando quedaría como jugador libre a partir del próximo semestre.

El representante de Román, Carlos Scoles, habló con el medio ‘Mundo Millos’ y explicó que no tiene conocimiento sobre esta información y que si se tomó una decisión, no le han informado nada. “A mi nadie me dijo nada, la verdad no sé quién dijo eso en Millonarios“, comentó, descartando de su parte que ya esté definida la situación.

A lo largo de los últimos meses, se ha explicado que no han podido avanzar en las negociaciones porque Scoles no ha venido a Colombia desde hace varios meses, lo que también desmintió. “Es mentira que yo desde octubre no hablo con la gente de Millonarios, yo estuve en febrero para el 15 o 20 de febrero y estuve reunido con ellos“.

Por último, le consultaron sobre ofertas de equipos para firmar con Román una vez termine su relación contractual, comentó. “No tengo reuniones pactadas, no me llamaron“.