Opciones para ver por televisión América vs Millonarios, Daytona Soccer Fest

Millonarios y el América de Cali juegan un amistoso en territorio estadounidense, con motivo de la Daytona Soccer Fest. ¿Cómo verlo en vivo por televisión?

Buen amistoso, entre dos grandes del fútbol colombiano, como preámbulo de lo que ambos planteles pueden ofrecer durante el segundo semestre. En América de Cali hay cierta presión por mejorar su desempeño tras el anterior encuentro preparatorio, del cual no salió bien librado frente al Monterrey (0 – 4).

Por su parte, Millonarios buscará aceitar de nuevo su maquinaria. Viene en plena pretemporada y no hace más de un mes que cerró competencia oficial, cuando quedó eliminado de la Liga BetPlay I – 2022. Los albiazules al final denotaron la ausencia de un goleador. Por esta razón, uno de los grandes atractivos que tiene el encuentro radica en la presencia del atacante Luis Carlos Ruiz, refuerzo proveniente del Cortuluá.

Take a look to #TheSoccerField of #DaytonaSoccerFest

❤️ Play area: 110 mts x 70 mts

💙 Field size: 360 mts x 240 mts pic.twitter.com/AwYcPUFQ47

— Daytona Soccer Fest (@D_Soccerfest) July 1, 2022