Millonarios derrotó 2-1 a Independiente Santa Fe en el clásico capitalino de la fecha 17 de la Liga BetPlay 2022 -I. Este ratificó el buen momento del azul y la casi eliminación del rojo.

Sin embargo, más allá del rendimiento futbolístico de cada equipo y el resultado, hubo un error garrafal por parte de la logística que estaba a cargo del conjunto Embajador.

+ Alberto Gamero y sus reflexiones tras ganar el clásico

+ Exigencia de LGARS a la dirigencia de Santa Fe

Desde la previa se conocía que el conjunto visitante, en esta ocasión el Cardenal, tenía acceso al estadio en la tribuna oriental general norte, cuyo aforo era de máximo mil personas.

La barra de Santa Fe se encontró en la plaza de Lourdes y desde ahí emprendieron una caminata hasta El Campín, lugar donde su ingreso coincidió con la tribuna familiar de Millonarios.

Esto terminó en gritos, insultos e incluso lanzamientos de piedras por parte de los hinchas de Sata Fe a los del Embajador que, en alguno casos, se encontraban con niños, tratándose de la tribuna familiar.

Por suerte, esto no pasó a mayores y en la mañana de este lunes no se han registrado heridos ni ningún problema de orden público. No obstante, sí hay varios videos donde muestra como sus padres corrían para evitar que sus hijos fueron golpeados.

Lamentable lo que pasa en nuestro ⚽. 1ro, lanzar objetos contundentes a la hinchada contraria a pesar de tener niños pequeños y familias enteras. 2do, que las autoridades no hayan evitado el ingreso de mil hinchas de Santa Fe por la misma calle que entran seguidores de Millos. pic.twitter.com/bHbmnAEgp9 — Theo González Castaño (@Theo_Gonzalez) April 25, 2022