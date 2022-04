Alberto Gamero y sus reflexiones tras ganar el clásico

El DT de Millonarios evaluó la victoria de su equipo ante un Santa Fe al que calificó como “duro”. También habló de los jugadores que van mejorando.

Millonarios llegó a su séptima victoria consecutiva. Está en un buen momento futbolístico, pelea una plaza de cabeza de grupo para el punto invisible y va encontrando su equipo ideal de cara a los cuadrangulares. Todo eso lo tuvo en cuenta Alberto Gamero en sus sensaciones luego del 2-1 a favor en el clásico capitalino.

Las declaraciones de Gamero en rueda prensa



“Hasta las 10 pm somos primeros. Le ganamos a un rival muy duro. Hubo un partido antes de la expulsión y otro después. Hubo un partido con cancha seca y otro con cancha mojada. Fue un partido duro contra un rival que no quiso regalar nada. Sabíamos que iban a tirar mucho centro y lo hicieron. Ganamos bien”

“El jugador si no es titular y juega tiene que responder. A mí me gustó el partido en Pereira. No nos vamos a meter en la cabeza que para ganar solo tienen que ser los 11 de hoy. Estamos buscando recambio para los cuadrangulares. Ganamos bien. No fuimos superiores al rival, fue un partido parejo pero hicimos los goles”

“Gómez se va afianzando, va evolucionando. Aprende con minutos. Hay jugadores que llegan 7 o 7:30 para que hagan su trabajo complementario, individual y analítico. Herazo es uno de esos que llega primero, Abadía, Márquez, Valencia, Brochero. Han mejorado mucho. A mí me da alegría verlos en el entrenamiento”.