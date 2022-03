Millonarios es más líder que nunca de la Liga Betplay 2022 -I tras el triunfo ante Junior de Barranquilla sobre el final 1-0. Con esto llegó a 29 puntos y es uno de los clasificados a la siguiente ronda.

Uno de los artífices del buen momento de Millonarios es el DT , Alberto Gamero, quien para muchos, sería bueno verlo en Selección Colombia.

+ Los 12 jugadores que postuló Carlos Antonio Vélez para Selección

+ Carlos Antonio Vélez: “El técnico que necesita la Selección Colombia es…”

Sobre esto fue consultado en la rueda de prensa posterior al compromiso disputado en El Campín y respondió con un respaldo generoso a Reinaldo Rueda.

“Yo no tengo desespero por dirigir a la Selección Colombia. Aprovecho la oportunidad para enviarle un abrazo solidario a Reinaldo Rueda porque intentó con todos los medios llevarnos al Mundial y no pudo, yo sé por el momento que debe estar pasando él. Como técnico del fútbol colombiano mando fuerza para él”, inició.

Y agregó que “hoy tenemos un técnico que se llama Reinaldo Rueda, al que tenemos que respaldar hasta que se pueda. Dios sabe cuándo hace sus cosas, no tengo desespero, pero hoy no puedo aspirar a ese puesto cuando un compatriota está ahí. Cada vez que hablo con Reinaldo Rueda le he expresado mi respaldo y lo voy a respaldar hasta el día que este ahí”.

Finalizó hablando sobre lo feliz que está en el Embajador. “La felicidad que yo tengo hoy es que he llegado a Millonarios y hemos hecho un proyecto con las directivas, que va bien y que se tiene que culminar con lo más importante que es un título, pero hay que trabajar para eso. Hoy tenemos a este Millonarios peleando los primeros lugares, el año pasado también fue lo mismo. Este año hemos venido liderando la liga y eso es lo que me tiene feliz a mí”.

Rueda de prensa de Millonarios tras triunfo ante Junior FC