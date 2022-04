Lo que dijo Santiago Montoya por su gol a Millonarios

Santiago Montoya no salió bien de Millonarios. La afición, en contra suya, no le perdona aquel episodio suyo contra el Deportivo Cali en la Copa Sudamericana del 2020. La risa previa a un penalti definitivo, que luego erró. No lo bajan de “congelador”.

Es así. El jugador salió del club, pasó por Bucaramanga y ahora en el Deportivo Pereira, justo su primer gol con esa camiseta, se lo hace a Millonarios. Buen tanto, lleno de recursos y con un latigazo imparable para Montero.

Aunque trataron de “picar” al jugador en la conferencia de prensa, buscando alguna declaración suya referente a Millonarios, Montoya le dio importancia a otro tipo de situaciones, como su propia situación personal en el cuadro Matecaña, al valor del gol a través de su aporte para la campaña del equipo.

Deportivo Pereira tiene 19 puntos en la clasificación general de la Liga BetPlay I – 2022. Aún está en carrera camino por el ingreso a cuadrangulares semifinales. Todo gracias a la victoria sobre Millonarios, al gol de Montoya.