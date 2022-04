El jugador que quiso Juan Manuel Lillo y nunca llegó a Millonarios

Durante su proceso en Millonarios Juan Manuel Lillo quiso tener en su plantilla a un jugador que actualmente es figura del Envigado.

Juan Manuel Lillo ahora asistente técnico de Pep Guardiala en el Machester City tuvo claro que quería un jugador en especial para su plantilla estando bajo la dirección técnica de Millonarios.

Wilder Guisao es este jugador, actualmente juega con Envigado y habló sobre lo que fue este acercamiento y su gusto en aquella época por el equipo ‘Embajador’ desde que vivía en Bogotá a pesar de ser hincha de Nacional. El gusto de Lillo por Guisao surgió cuándo este jugaba en el club ‘Verdolaga’ y era dirigido por Juan Carlos Osorio. “cuando estaba el profesor Lillo me quería para Millonarios, pero el profesor Osorio tampoco y yo tampoco quería porque estaba muy contento acá”, contó el delantero en entrevista con el VBAR Caracol.

Además Wilder Guisao confesó cómo fue qué conoció sobre la posibilidad de llegar a Millonario: “El profe Osorio me dijo, Juan Manuel Lillo lo quiere para Millonarios y yo le dije ‘usted me va a dejar ir’ y el profe me dijo que no”.

El delantero además hablo sobre su la atención que le llamaba el equipo ‘Azul’ pero siempre ganó Atlético Nacional en su corazón, “siempre me gustaba cuando jugaba Millonarios, siempre era ese estadio muy lleno y los alrededores, se veía muy bonito El Campín y siempre me llamaba mucho la atención Millonarios, pero mi sueño era Nacional”.