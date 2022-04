Alberto Gamero, Millonarios y Freddy Rincón

Alberto Gamero, director técnico de Millonarios, hizo un pedido especial a sus jugadores, tras la compleja situación que vive Freddy Rincón.

El entrenador del cuadro azul, afectado con la situación de Rincón, ora por la salud del Coloso de Buenaventura. “Ojalá que todas las oraciones nos acompañen, hoy lo tenemos aquí. Freddy tiene todavía muchas cosas por darle al fútbol colombiano”, comentó Gamero en una entrevista que le hicieron para el programa El Alargue, de Caracol Radio.

“Hay tristeza, hay que seguir orando por la salud de Freddy, es una noticia que nos ha cogido a todos muy sorprendido. Esperar lo que Dios decida, está en manos de él y a todo el país decirle que hay que orar por Freddy, todavía hay una leve esperanza que se nos brinda”, agregó el entrenador de Millonarios.

Gamero también habló de la situación de Freddy con sus jugadores en Millonarios. Les pidió que oren por Freddy. “En la charla de mi equipo, lo primero que le dije a mis jugadores, porque hay venezolanos y costarricenses y unos jugadores que tal vez no sabían quién era. Les dije que había que orar por un jugador mundialista y de mucha trayectoria. Un jugador de mucha jerarquía, de potencia futbol, ida y vuelta, esa clase de jugadores que de pronto no se puede decir si hoy no se ve, simplemente era la jerarquía que tenía Freddy era muy escasa de conseguirla”.

Como jugador, Alberto Gamero enfrentó a Freddy Rincón, en la época que el nacido en Buenaventura daba sus primeros pasos en el fútbol profesional. También valora lo que venía haciendo en sus análisis deportivos.

“Él cuando se retiró no vivió acá en Colombia, pero cuando se vino a trabajar en medios nos dimos cuenta que tiene muchas cosas por darnos y por decirnos. Ojalá que nos siga dando enseñanzas”, aseguró el DT samario.