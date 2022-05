Cristian Subero da su versión sobre el penalti a Daniel Ruiz

El defensor de Atlético Bucaramanga se refirió a la polémica jugada en el juego ante Millonarios y dejó su crítica al arbitraje de Bismarks Santiago.

En la primera fecha de los cuadrangulares finales de la Liga BetPlay, se vivió la primera polémica de esta fase en el juego que enfrentó a Millonarios con Atlético Bucaramanga, donde el juego se definió por un polémico penal de Cristian Subero sobre Daniel Ruiz, donde el volante del cuadro bogotano buscó la falta y el árbitro la pitó sin revisar el VAR.

+ Daniel Ruíz: ¿Está cerca el salto a Europa?

Luego de lo que se habló, el lateral samario habló con ‘El Alargue’ de Caracol Radio y dio su versión de la situación. “Es una jugada que (Daniel) Ruíz y Mackalister (Silva) intentan una pared, yo intento cortar la jugada y Ruíz me intenta chocar para generar lo que sucedió, que el árbitro comprara una falta que en mi concepto no sucedió“.

Y añadió. “Le decíamos todos los compañeros a Bismarks (Santiago) que utilizara el VAR, que era una jugada dudosa. Yo tenía bien claro que mi intención no era ir hacia Ruíz, que él era el que me había buscado, por eso le decía Sherman que le dijera que fuera al VAR. Muchas veces no les gusta utilizarla porque ya tomaron una decisión“.

Lo que hizo Ruiz, según Subero. “Él buscó que yo lo tocara, pero como dije ahorita, yo intento ir hacia el balón y él es el que me choca a mí y se tira aparatoso, como si yo lo hubiera empujado. Eso pasa en muchos partidos, en cualquier zona del campo, lastimosamente nos pasó a nosotros que pasara dentro del área“.