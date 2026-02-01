La noche del fin de semana trae uno de los momentos más esperados por los jugadores. Este sábado 31 de enero, ya se conoció el resultado oficial del Chontico Noche, un sorteo que cierra la jornada y concentra la atención de quienes siguieron el chance durante el día.

El Chontico Noche mantiene su protagonismo los sábados, cuando hay más tiempo para revisar números y compartir la expectativa en familia o con amigos. Por eso, el resultado del Chontico Noche del sábado 31 de enero se posiciona como una de las búsquedas más frecuentes al finalizar la noche.

Resultado del sorteo de la Lotería Chontico Noche – Sábado 31 de Enero 2026

La noche deja su cifra ganadora. En este espacio se muestra el resultado oficial del Chontico Noche de este sábado 31 de enero, presentado de forma directa y actualizada, para que compares tu número con calma y des por cerrado el día sin dudas.

Número Ganador y la 5ta Balota se conocerán a partir de las 10:00 p.m. (actualizaremos oportunamente).

Así se define el resultado del Chontico Noche y por qué es un sorteo confiable

El Chontico Noche se basa en un mecanismo de azar puro, diseñado para que todas las jugadas tengan las mismas opciones. En cada sorteo nocturno se seleccionan cuatro cifras del 0 al 9, cuya combinación forma el número ganador. Este método garantiza igualdad total entre todas las posibles combinaciones, sin patrones, preferencias ni números con ventaja.

La transparencia del proceso se respalda con controles técnicos y supervisión permanente de entidades autorizadas. Cada paso cumple protocolos certificados que impiden interferencias externas. Una vez validado el resultado, el número ganador se difunde de inmediato por canales oficiales -plataformas digitales, redes verificadas y puntos de venta-, asegurando información rápida, segura y verificable para los jugadores.

Probabilidades y niveles de premio en el Chontico Noche

El premio mayor se alcanza al acertar las cuatro cifras en el orden exacto, una combinación con probabilidad de 1 en 10.000. Aunque es el objetivo más buscado, el diseño del sorteo no se limita a ese acierto: existe un esquema de premios escalonado que reconoce coincidencias parciales (tres, dos o una cifra final), ampliando las opciones de ganancia.

Este modelo mantiene la expectativa en cada edición y hace del Chontico Noche una alternativa dinámica y cercana dentro del chance colombiano. Con sorteos diarios, reglas claras y múltiples niveles de premio, la recomendación es participar con moderación, comprender las probabilidades reales y disfrutar el juego como lo que es: una experiencia recreativa, transparente y confiable.