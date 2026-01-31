La noche del cierre de semana llega con expectativa para miles de jugadores. Este viernes 30 de enero, ya está disponible el resultado oficial del Sorteo Chontico Noche en Colombia, uno de los momentos más consultados al final de la jornada, cuando muchos revisan sus números antes de comenzar el descanso del fin de semana.

El juego de chance que se realiza en el Valle del Cauca, mantiene su protagonismo los viernes, un día en el que la ilusión se mezcla con el balance de la semana. Por eso, conocer el resultado del Chontico Noche del viernes 30 de enero se convierte en una búsqueda constante entre quienes siguen este juego de chance como parte de su rutina nocturna.

Resultado del sorteo de la Lotería Chontico Noche – Viernes 30 de Enero 2026

La cifra que dejó el Chontico Noche este viernes 30 de enero ya fue confirmada. En este espacio se muestra el resultado oficial, para que compares tu número sin rodeos y sepas de inmediato si tu jugada tuvo acierto completo o coincidencia parcial en el sorteo de la noche.

Número ganador: 4849

Y la 5ta Balota: 4.

Cómo funcionan los aciertos parciales en el Chontico Noche

El Chontico Noche no se limita al premio mayor. Su esquema reconoce aciertos parciales, lo que significa que es posible ganar aun sin coincidir con las cuatro cifras exactas del resultado. Aciertos de tres, dos o incluso una cifra final también reciben pago, ampliando las opciones de premio y manteniendo la expectativa viva en cada edición.

El valor del reconocimiento depende de cuántas cifras coincidan y del monto invertido. Además, el juego contempla dos modalidades: directa, donde el orden de los números es determinante, y combinada, que premia la aparición de las cifras sin exigir la secuencia exacta. Entender estas variantes permite elegir mejor cómo jugar y qué esperar de cada resultado.

Horarios y pasos para participar en el Chontico Noche en Colombia

El Chontico Noche se sortea todos los días del año, con horarios establecidos según la jornada: lunes a viernes a las 7:00 p.m., sábados a las 10:00 p.m. y domingos y festivos a las 8:00 p.m. Esta frecuencia diaria evita largas esperas y lo diferencia de otras loterías.

Para participar, basta con elegir cuatro cifras (0000–9999), definir el valor de la jugada y registrarla en canales autorizados (puntos físicos o plataformas oficiales). El monto elegido impacta directamente el pago en caso de acierto, total o parcial. Su simplicidad, transparencia y constancia explican por qué el Chontico Noche es una de las opciones de chance más seguidas en Colombia.