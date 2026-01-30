La noche de este jueves 29 de enero llega con uno de los momentos más esperados por los jugadores. Ya se conoce el resultado del Chontico Noche, un sorteo que marca el cierre de la jornada y concentra la atención de quienes participaron durante el día.

Este juego de chance forma parte de la rutina nocturna de miles de personas en el país, incluso entre semana. Por eso, el resultado oficial del Chontico Noche del jueves 29 de enero se convierte en una consulta frecuente a esta hora, cuando muchos revisan sus números antes de terminar el día.

Resultado del sorteo de la Lotería Chontico Noche – Jueves 29 de Enero 2026

Aquí se publica el número que dejó el Chontico Noche este jueves 29 de enero, presentado de manera clara y directa. El resultado ya está confirmado, para que revises tu jugada en segundos y termines la noche sin dudas ni vueltas.

Número Ganador: 8216

Y la 5ta Balota: 6.

Cómo jugar al Chontico Noche y cuáles son sus premios

Participar en el Chontico Noche es sencillo y está dirigido a personas mayores de 18 años. El jugador elige cuatro cifras entre el 0000 y el 9999 y registra la jugada en puntos autorizados o en plataformas digitales oficiales. La selección puede hacerse por significado personal o mediante número automático; el monto jugado define el valor de cualquier premio que se obtenga.

El sorteo se realiza cada noche con un procedimiento aleatorio que determina el número ganador. El premio mayor se obtiene al acertar las cuatro cifras exactas, pero también hay pagos por coincidencias parciales (tres, dos o la última cifra). Este esquema escalonado amplía las opciones de premio y mantiene la experiencia activa y atractiva en cada edición.

Lotería Chontico Noche: tradición, tecnología y compromiso social

Con el tiempo, el Chontico Noche ha sabido evolucionar sin perder su esencia. Hoy, el resultado se difunde minutos después del sorteo a través de canales digitales verificados, redes oficiales y portales aliados, lo que facilita una consulta rápida y segura desde cualquier lugar del país.

Además de la emoción del juego, el sorteo tiene un impacto social: parte de los recursos recaudados se destinan a programas de salud y proyectos comunitarios en el Valle del Cauca. Así, cada jugada combina entretenimiento y posibilidad de premio con un aporte real al bienestar regional, reforzando la confianza y el arraigo del Chontico Noche en Colombia.