La jornada de este martes 27 de enero llega a su cierre y con ella uno de los momentos más esperados por los jugadores. La atención se concentra en el resultado oficial de la Lotería Chontico Noche en Colombia, un sorteo que acompaña el final del día y mantiene la expectativa de quienes siguieron el chance durante la jornada.

Este juego de chance continúa siendo parte del hábito nocturno de miles de colombianos, incluso entre semana, cuando muchos revisan sus números antes de cerrar el día. Por eso, consultar el resultado del Chontico Noche del martes 27 de enero se ha convertido en una búsqueda recurrente en estas horas.

Resultado del sorteo de la Lotería Chontico Noche – Martes 27 de Enero 2026

En este espacio compartimos el resultado oficial del Chontico Noche en Colombia de este martes 27 de enero, presentado de forma directa y fácil de consultar. Encontrarás la cifra ganadora actualizada, para que confirmes tu jugada con rapidez y termines la jornada sin dudas ni contratiempos.

Número Ganador y la 5ta Balota se conocerán a partir de las 7:00 p.m. (actualizaremos oportunamente).

¿Se pueden jugar varias combinaciones en un mismo sorteo del Chontico Noche?

En el Chontico Noche es posible registrar múltiples jugadas en una sola edición. No hay un tope de combinaciones: cada número de cuatro cifras que elijas cuenta como una jugada independiente, con su propio valor y posibilidad de premio. Puedes seleccionar los números manualmente o usar la opción automática disponible en puntos de venta y plataformas digitales autorizadas.

Cada jugada se cancela por separado, y cualquier ganancia se calcula según el monto invertido en esa combinación específica. Jugar varios números puede ampliar las opciones de acierto, pero siempre conviene hacerlo con criterio y un presupuesto definido. Recuerda que todas las jugadas deben quedar registradas antes del cierre del sorteo, que ocurre minutos previos a la extracción oficial de las 7:00 p.m.

Frecuencia y horarios del sorteo Chontico Noche en Colombia

El Chontico Noche se realiza todos los días del año, incluidos domingos y festivos, lo que lo convierte en uno de los sorteos más constantes del chance en Colombia. Esta regularidad permite participar con continuidad y mantener la expectativa noche tras noche.

La extracción oficial se transmite a las 7:00 p.m. por Telepacífico, y el resultado se publica minutos después en canales digitales verificados, redes oficiales y medios aliados. Además, el juego cuenta con su edición complementaria, Chontico Día, que se sortea a la 1:00 p.m., ofreciendo dos oportunidades diarias para participar y reforzando su presencia como tradición del azar en el país.