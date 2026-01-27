El cierre del día trae uno de los momentos más consultados por los jugadores. Este lunes 26 de enero, ya se conoce el resultado del Chontico Noche, un sorteo que marca el final de la jornada y concentra la expectativa de quienes realizaron su jugada durante el día.

El Chontico Noche sigue siendo parte de la rutina nocturna de miles de colombianos, incluso al inicio de la semana. Por eso, consultar su resultado oficial es una de las búsquedas más frecuentes en estas horas, cuando muchos revisan sus números antes de cerrar el día.

Resultado del sorteo de la Lotería Chontico Noche – Lunes 26 de Enero 2026

Como ya es costumbre, compartimos de forma clara y confiable el resultado del Chontico Noche, correspondiente a este lunes 26 de enero. Aquí tendrás a la mano el número ganador, con información actualizada, para verificar tu jugada sin confusiones y terminar la jornada con tranquilidad.

Número ganador: 9285

Y la 5ta Balota: 8.

El Chontico Noche: una tradición que conecta a los colombianos

El Chontico Noche se ha posicionado como uno de los sorteos más queridos del país por su dinámica diaria y su cercanía con los jugadores. Al realizarse todas las noches, mantiene viva la expectativa y se integra fácilmente a la rutina, convirtiéndose en un momento habitual para miles de personas que esperan el resultado al final del día.

Su atractivo también está en la libertad para elegir: cada jugador selecciona una combinación de cuatro cifras con significado personal o por simple intuición. A esto se suma un esquema de premios amplio, que reconoce tanto el acierto total como las coincidencias parciales, ampliando las posibilidades de ganar y reforzando la emoción en cada edición.

Juego responsable: disfrutar el Chontico Noche con equilibrio

Para vivir el Chontico Noche con tranquilidad, lo principal es definir un presupuesto y respetarlo. Asumir el sorteo como una actividad recreativa, y no como una fuente de ingresos, ayuda a mantener expectativas realistas y a disfrutar la experiencia sin presiones.

Igualmente importante es jugar solo por canales autorizados. Comprar la jugada en puntos verificados o plataformas oficiales asegura el registro válido del tiquete y el derecho a cobrar cualquier premio sin inconvenientes. Mantener una participación informada y moderada es la clave para que cada noche de Chontico siga siendo sinónimo de diversión, confianza y seguridad.