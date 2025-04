Este lunes 14 de abril se llevó a cabo una nueva edición del sorteo Chontico Noche, una cita que cada día mantiene viva la ilusión de miles de jugadores en todo el país. Como siempre, el sorteo fue realizado bajo supervisión y con total transparencia, fortaleciendo la confianza en este tradicional juego de chance.

El sistema de premiación continúa ofreciendo varias oportunidades de ganar: quien acierta las cuatro cifras en el orden exacto puede obtener hasta 4.500 veces lo invertido. Además, también se premian las coincidencias parciales, reconociendo combinaciones de tres, dos o una cifra final.

Número ganador del sorteo en la Lotería Chontico Noche – Lunes 14 de abril

El número ganador de la noche fue: 7385

Si participaste en este sorteo, recuerda consultar los canales oficiales del Chontico Noche para verificar si tu número fue uno de los premiados. Cada jugada es una nueva posibilidad.

¿Hay algún costo adicional más allá de la compra del boleto para participar en el Chontico Noche?

No, para participar en el Chontico Noche no existen costos adicionales más allá del valor que decides invertir en tu jugada. El monto del juego lo establece el propio jugador, dentro de los rangos permitidos por el juego y ese valor es el único que se paga al momento de adquirir el billete. No se cobran tarifas extra por procesamiento, impresión del tiquete o participación en el sorteo.

Es importante realizar la compra únicamente en puntos de venta oficiales o canales autorizados para evitar cobros indebidos o prácticas irregulares. Participar de forma informada y segura garantiza una mejor experiencia en cada sorteo.

Chontico Noche en Colombia: una costumbre que se mantiene viva en Colombia

El sorteo Chontico se ha consolidado como una de las opciones más representativas del chance en Colombia, especialmente en el Valle del Cauca, donde miles de personas lo siguen a diario. Su éxito se basa en lo accesible que resulta para los jugadores, la libertad de escoger los números y la posibilidad de obtener premios atractivos en cada jornada.

Con el paso del tiempo, el Chontico ha sabido adaptarse, incorporando herramientas digitales que permiten consultar los resultados con mayor facilidad. Más allá del juego, ha tenido un impacto positivo en el financiamiento de programas sociales en el país. La confianza del público ha sido clave en su crecimiento, respaldada por la transparencia de cada sorteo y su frecuencia constante. Hoy, con ediciones tanto en el día como en la noche, esta tradición sigue sumando jugadores y fortaleciendo su lugar en la cultura popular colombiana.