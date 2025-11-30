Este sábado 29 de noviembre de 2025 se llevó a cabo el sorteo de la Lotería de Boyacá, considerado el más esperado por millones de jugadores en Colombia. Como es tradición, la entidad entregó un Premio Mayor por valor de $15.000 millones de pesos, además de una amplia gama de premios en secos y aproximaciones que consolidan a esta lotería como una de las más generosas y tradicionales del país.

A continuación, te compartimos el resultado del sorteo y las indicaciones más importantes sobre cómo cobrar tu premio de manera correcta y segura.

Así jugó el Premio Mayor de la Lotería de Boyacá – Resultados ahora

Premio Mayor: 0017

Serie: 271

¿Cuál es el Plan de Premios en Colombia de la Lotería de Boyacá?

Actualmente, la Lotería de Boyacá cuenta con un excelente Plan de Premios que asciende a $37.600.000.000, distribuidos de la siguiente manera:

1 Premio Mayor de $15.000.000.000

de 1 Seco Premio Fortuna de $1.000.000.000

de 1 Seco Premio Alegría de $300.000.000

de 1 Seco Premio Esperanza de $100.000.000

de 4 Secos Premio Berraquera de $50.000.000

de 15 Secos Premio Optimismo de $20.000.000

de 38 Secos Premio Valentía de $10.000.000

de Pago al Premio Mayor en diferente serie: $4.800.000

Un plan de premios amplio, sólido y atractivo que sigue consolidando a esta lotería como una de las más importantes y confiables en el país.

¿Cómo cobrar un premio en la Lotería de Boyacá?

La Lotería de Boyacá tiene un procedimiento claramente definido para el pago de premios, el cual varía según el monto obtenido:

Premios menores o recambios por billetes o fracciones: si tu premio equivale a otro billete o fracción, puedes reclamarlo en efectivo o solicitar recambio directamente con tu vendedor de confianza o en un punto autorizado.

si tu premio equivale a otro billete o fracción, puedes reclamarlo en efectivo o solicitar recambio directamente con tu vendedor de confianza o en un punto autorizado. Premios entre 48 UVT y 140 UVT (aprox. $2.390.352 a $6.971.860): debes diligenciar al respaldo de tu billete la información solicitada, descargar y completar el formato RCO-01 de cobro de premios, colocar tu huella, adjuntar copia de tu cédula y del RUT, y acercarte a un distribuidor autorizado para recibir tu pago.

debes diligenciar al respaldo de tu billete la información solicitada, descargar y completar el formato RCO-01 de cobro de premios, colocar tu huella, adjuntar copia de tu cédula y del RUT, y acercarte a un distribuidor autorizado para recibir tu pago. Premios entre 140 UVT y $10 millones: el proceso se realiza también en oficinas o agencias autorizadas. El distribuidor, con la documentación correspondiente, solicita autorización a la Lotería de Boyacá, la cual responde en máximo tres días. Si la respuesta es positiva, recibirás tu premio tras adjuntar el RUT; si es negativa, la entidad te indicará el procedimiento alternativo.

el proceso se realiza también en oficinas o agencias autorizadas. El distribuidor, con la documentación correspondiente, solicita autorización a la Lotería de Boyacá, la cual responde en máximo tres días. Si la respuesta es positiva, recibirás tu premio tras adjuntar el RUT; si es negativa, la entidad te indicará el procedimiento alternativo. Premios superiores a $10 millones: deben reclamarse directamente en las instalaciones de la Lotería de Boyacá en Tunja (Calle 19 N° 9-35, piso 3). Allí se entrega el billete original diligenciado, copia de la cédula, RUT y certificación bancaria reciente para que el pago se efectúe por transferencia. Si el ganador vive en otra ciudad, puede iniciar el proceso a través de una oficina de distribución, aunque los tiempos pueden extenderse debido a verificaciones adicionales.

deben reclamarse directamente en las instalaciones de la Lotería de Boyacá en Tunja (Calle 19 N° 9-35, piso 3). Allí se entrega el billete original diligenciado, copia de la cédula, RUT y certificación bancaria reciente para que el pago se efectúe por transferencia. Si el ganador vive en otra ciudad, puede iniciar el proceso a través de una oficina de distribución, aunque los tiempos pueden extenderse debido a verificaciones adicionales. Premios promocionales (en especie): si el valor es menor a 40 UVT, basta con presentar el billete y la cédula. Para premios iguales o superiores a 40 UVT, es necesario diligenciar el RCO-01, presentar huella y adjuntar RUT.

En todos los casos, es fundamental conservar en perfecto estado el billete ganador y presentar la documentación exigida. Los premios deben reclamarse dentro del plazo legal de un año, según lo establece la Ley 1393 de 2010.