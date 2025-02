La Lotería El Sinuano Noche reconocida en la Costa Caribe colombiana llevó a cabo una nueva versión de su juego. Y como cada noche, miles de participantes esperaron ansiosos el resultado del sorteo que ya se conoce. Miremos cómo quedaron los números.

Te presentamos los resultados oficiales, así como información relevante sobre los premios y el proceso para verificar si eres uno de los afortunados ganadores del sorteo.

Resultado del sorteo Lotería El Sinuano Noche del 16 de febrero 2025

En el sorteo nocturno del 16 de febrero de 2025, el número ganador fue: 4182. Si este es tu número de la suerte, felicidades, porque has ganado 4500 veces el valor de tu apuesta.

¿Cuáles son los premios de la Lotería El Sinuano Noche?

La Lotería El Sinuano Noche ofrece premios atractivos basados en la cantidad de aciertos obtenidos:

4 aciertos: 4.500 veces el valor invertido.

3 aciertos: 400 veces la inversión.

2 aciertos: 50 veces el monto jugado.

1 acierto: 5 veces el valor de la inversión.

Esta estructura de premios hace que incluso con un solo número acertado, el jugador obtenga una recompensa significativa.

¿Cuándo y dónde ver los resultados de la Lotería El Sinuano Noche?

La Lotería El Sinuano Noche realiza sus sorteos de lunes a sábado a las 10:30 p.m. Los domingos y festivos, el sorteo se adelanta a las 8:30 p.m. Los resultados se pueden consultar en:

El sitio web oficial de la lotería.

Las redes sociales de la Lotería El Sinuano.

Puntos físicos de venta autorizados.

El significado cultural de la Lotería El Sinuano

Este juego de azar lleva el nombre del río Sinú, una de las principales fuentes de vida en la región caribeña de Colombia. El río ha sido históricamente vital para el desarrollo económico y cultural de las comunidades de esta zona. Participar en la Lotería El Sinuano no solo es una oportunidad de ganar, sino también una manera de conectar con una tradición que celebra la identidad regional.

¿Cuándo es el próximo sorteo del Sinuano?

Si no resultaste ganador en esta ocasión, no te preocupes. El próximo sorteo será el lunes 17 de febrero de 2025 a las 10:30 p.m.. No olvides comprar tu billete en los puntos de venta oficiales y seguir participando.