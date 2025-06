Este domingo 8 de junio de 2025 se celebró un nuevo sorteo de la lotería La Caribeña Día, una de las más tradicionales en el panorama de juegos de azar en Colombia. Miles de jugadores se conectaron con la esperanza de recibir buenas noticias tras conocer el número ganador del día. Como es costumbre, el sorteo se realizó a las 2:30 p. m., en cumplimiento del cronograma habitual.

Confirma el número ganador de La Caribeña Día del domingo

Confirma siempre que tu billete o colilla esté en buen estado para que puedas reclamar el premio

Número ganador: 0920

Quinta balota: 5.

Cómo puedo saber si la Lotería Caribeña es legal en Colombia

Todas las loterías legales en Colombia, incluida La Caribeña, deben contar con el respaldo de Coljuegos, la entidad reguladora de los juegos de suerte y azar en el país. Para confirmar si puedes jugar esta rifa en tu región, puedes ingresar al sitio oficial de Coljuegos o consultar directamente en los puntos de venta autorizados. Además, si estás en zonas rurales, muchos distribuidores aliados de SúperGIROS también te permiten participar con total legalidad y seguridad.

La Caribeña Día ha venido ganando terreno en el sector de las loterías gracias a su constancia y respaldo institucional. Aunque no tiene tantas décadas de historia como otras rifas del país, lleva más de una década posicionándose como una opción confiable y atractiva para los jugadores. Su operación ha sido constante, incluso en fechas festivas o eventos especiales, lo que refuerza su presencia en todo el territorio nacional.

¿Puedo cambiar el número jugado después de comprar el billete?

No, en Colombia una vez que se adquiere el billete o la fracción del sorteo, el número queda registrado y no puede ser modificado. Por eso es fundamental verificar con atención los datos antes de completar la compra. En las plataformas digitales también es importante confirmar que el número seleccionado sea el deseado antes de finalizar la transacción, ya que no se permiten devoluciones o cambios posteriores.