Leicy Santos, una soñadora del fútbol

Por medio de un vídeo el Atlético de Madrid Femenino conmemoró el Día de la Mujer y Leicy Santos es una de las protagonistas y soñadoras del equipo.

El equipo español envió un mensaje a las mujeres futboleras por medio de tres de sus jugadoras Estefania Banini, Deyna Castellanos y Leicy Santos se mostraron como las soñadoras que hoy cumplen su sueño de jugar fútbol profesional, a pesar de los no recibidos en sus vidas.

Con el mensaje “todas son soñadoras” las deportistas recordaron cómo fueron sus inicios en el fútbol y todo lo que han logrado. “Para mi mamá no era una opción que yo decidiera este camino. Mucha gente que no creía en este sueño, que así como iba, así mismo me iba a regresar” contó Leicy Santos.

+Luis Díaz: nuevo premio y otro partido de Champions

+Se alargó el invicto de la Selección Colombia Femenina sub-17

Además la colombiana no dudó en darle un mensaje desde su experiencia a las niñas que inician con el sueño de llegar al fútbol profesional, “me decían que no y siempre decía que sí, que sí, es lo que quiero. El fútbol es un modelo a seguir de vida. Este camino no es fácil pero con trabajo esfuerzo y dedicación se puede, ¡Sigan creyendo!” expresó finalmente Santos.

Vídeo del Atlético de Madrid Femenino