El mercado de fichajes en el Fútbol Profesional Colombiano tiene a Yerson Candelo muy cerca de definir su futuro, aunque todavía con un margen de incertidumbre que impide dar el anuncio por cerrado. El lateral derecho de 33 años alcanzó un acuerdo total con Deportes Tolima, pero su vinculación definitiva dependerá de un punto clave que mantiene expectantes tanto al club como a la afición en Ibagué.

Acuerdo total en lo contractual, sin vínculos pendientes

Desde lo legal y contractual, la situación de Candelo ya no presenta obstáculos. El jugador logró rescindir plenamente su anterior vínculo con Independiente Santa Fe, situación que le impedía firmar con otro club del Fútbol Colombiano al no poder coexistir dos contratos vigentes.

Con ese tema resuelto, Deportes Tolima avanzó con firmeza y cerró con el futbolista todos los aspectos relacionados con cifras, duración del contrato y rol dentro del plantel. La intención de las partes es clara: si todo marcha bien, Candelo firmará un contrato por un año con el equipo Vinotinto y Oro.

Exámenes médicos, el punto decisivo

El paso que falta —y el más determinante— es la revisión médica. Candelo debe presentarse al mediodía de este sábado en Ibagué para someterse a la batería de exámenes físicos y médicos habituales. Solo en caso de superarlos, el club procederá a la firma del contrato y posterior anuncio oficial.

Este punto no es menor. En el entorno del Tolima existe cautela, alimentada por antecedentes recientes que generan dudas sobre la condición física del jugador, aspecto que hoy resulta innegociable en el alto nivel del fútbol colombiano.

Las dudas físicas que generan cautela en Ibagué

Pese al optimismo inicial, en Ibagué el tema se maneja con prudencia. Hace diez días, Yerson Candelo se sometió a exámenes médicos en Cúcuta para convertirse en nuevo jugador del Cúcuta Deportivo, pero no logró superar algunas pruebas practicadas a profundidad, lo que derivó en que el acuerdo no se concretara.

A ese antecedente se suma que, aunque el propio jugador explicó su salida de Independiente Santa Fe como una decisión técnica, por estas horas en el entorno del Deportes Tolima también se especula que en Bogotá el factor físico pudo haber tenido peso en el descarte final.

Estas inquietudes no solo circulan entre la afición y la prensa, sino también al interior del club. Así lo dejó entrever César Camargo, máximo accionista del Deportes Tolima, quien fue claro al señalar que el jugador solo será anunciado una vez supere todas las pruebas médicas y firme contrato, pidiendo paciencia al hincha.

Sus palabras, lejos de cerrar el tema, reforzaron la idea de que el acuerdo está bien encaminado, pero no sellado.

Liderazgo y rol dentro del proyecto deportivo

Más allá de lo deportivo, Candelo llega como una apuesta de experiencia y liderazgo. El entrenador Lucas González habló previamente con el jugador y le transmitió la importancia de su rol no solo como competidor por un puesto en la cancha, sino como referente de vestuario y guía para los futbolistas más jóvenes.

El propio Candelo manifestó plena disposición y motivación para asumir ese papel, entendiendo el momento del club y el valor que puede aportar desde su trayectoria.

A la espera del veredicto final

Así, Yerson Candelo se encuentra a horas de un examen definitivo que marcará su futuro inmediato. El acuerdo deportivo existe, la voluntad de las partes también, pero será el apartado físico el que tenga la última palabra antes de que Deportes Tolima pueda sumar oficialmente a un jugador llamado a aportar experiencia, jerarquía y liderazgo… siempre y cuando su cuerpo responda a las exigencias del presente.