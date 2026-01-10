Sorprende que, a esta altura del mercado de fichajes en Colombia, un futbolista del recorrido y la versatilidad de Yairo Moreno continúe sin equipo. El zurdo antioqueño, de 30 años, se encuentra libre, con sus derechos deportivos en su poder, una condición que en teoría debería facilitar cualquier negociación. Sin embargo, la realidad del mercado ha sido distinta y, por ahora, su futuro sigue en el aire de cara a la temporada 2026.

Moreno es un jugador polifuncional, capaz de desempeñarse como lateral izquierdo, interior o extremo por ese mismo costado, una virtud muy valorada en el Fútbol Profesional Colombiano. Pese a ello, no ha logrado cerrar su llegada a ningún club, y en el entorno del jugador se reconoce que uno de los principales obstáculos pasa por la necesidad de ajustar sus pretensiones económicas para alinearse con la realidad financiera de los equipos del país.

Hasta el momento, tres escuadras del FPC han realizado contactos informales sin avances significativos. El panorama sigue abierto.

Deportivo Independiente Medellín, el regreso que hoy luce complejo

El DIM es, sin discusión, el club más ligado emocionalmente a la carrera de Yairo Moreno. Allí vivió dos etapas, mostrando sus mejores versiones físicas y futbolísticas, siempre destacándose por su despliegue, potencia y lectura táctica por la banda izquierda.

El actual director técnico, Alejandro Restrepo, es un admirador confeso de sus condiciones, especialmente por su fondo físico y capacidad para cumplir distintos roles dentro del campo. En ese contexto, las directivas del Poderoso de la Montaña realizaron un primer acercamiento con el jugador.

No obstante, el principal escollo apareció rápidamente: la distancia económica entre lo que ofrece el club y lo que pretende el futbolista es amplia, y por ahora no hay punto de encuentro. A esto se suma un factor no menor: la reacción de la hinchada roja.

En redes sociales, el nombre de Yairo no generó unanimidad. Su salida del DIM en 2024, rumbo al Junior de Barranquilla, se dio de forma abrupta y en medio de la polémica, una herida que todavía no termina de cerrar entre algunos aficionados. Aun así, en la interna del club no descartan retomar conversaciones si el jugador flexibiliza sus exigencias.

Deportivo Pereira, entre la urgencia y la cautela financiera

El Deportivo Pereira atraviesa una etapa de transición delicada. Hace apenas un mes estuvo cerca de desaparecer por una crisis financiera profunda, pero logró reunir los avales necesarios para garantizar su participación en la Liga BetPlay 2026 y comenzar a normalizar pagos atrasados.

A la espera de una posible venta del club, el equipo cuenta actualmente con el respaldo de un patrocinador estratégico, la Empresa de Energía de la ciudad, que ha destinado recursos para asegurar el funcionamiento institucional durante el primer semestre del año.

Dentro de ese plan, se creó un fondo especial para incorporar dos jugadores de cartel. El primero ya fue confirmado: el arquero Alejandro Rodríguez, procedente del Deportivo Cali. El segundo nombre está en disputa y aparece entre Jarlan Barrera y Yairo Moreno.

En ambos casos, las primeras conversaciones se enfriaron por lo elevado de las pretensiones salariales. Si bien el técnico Arturo Reyes prioriza al volante creativo, Moreno se mantiene como una opción B que no ha sido descartada del todo.

Cúcuta Deportivo, el ascendido que planea una “bomba” de mercado

El tercer interesado es Cúcuta Deportivo, recientemente ascendido a Primera División. Aunque no ha realizado fichajes rimbombantes, el club viene trabajando en ordenar su estructura interna, reduciendo masa salarial y liberando contratos altos de jugadores veteranos.

El máximo accionista, Augusto Cadena, reconoció públicamente que el equipo hará el esfuerzo por concretar un fichaje de impacto. El nombre principal es el delantero argentino Santiago Giordana, pero en caso de no cerrar esa operación, el club avanzaría con fuerza por Yairo Moreno para reforzar el sector izquierdo.

Una semana clave para definir su futuro en Colombia

Tras salir libre de Independiente Santa Fe hace un mes, Yairo Moreno tiene claro que su prioridad es continuar en el FPC. Sin embargo, los contactos preliminares con los tres clubes han dejado una conclusión clara: si desea avanzar con su carrera en Colombia, deberá replantear sus condiciones económicas.

El jugador espera definir su futuro en el transcurso de esta semana, consciente de que la decisión que tome será determinante para limpiar su imagen en la Liga BetPlay. El mercado continúa, los cupos se reducen y el reloj empieza a correr para uno de los zurdos más completos del fútbol colombiano reciente.