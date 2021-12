Todo está listo para la gran final en la ciudad de Ibagué entre Deportes Tolima vs. Deportivo Cali, la ida quedó 1-1 y todo quedó abierto para vivir un gran encuentro en la capital musical de Colombia.

Este miércoles 22 de diciembre, a partir de las 7:30 p.m. se llevará a cabo la gran final del fútbol colombiano que le podría dar la décima estrella al azucarero o la cuarta y bicampeonato al Pijao.

+ ¿Otro fichaje de Deportes Tolima? ¡Ya viaja a Colombia!

+ ¡Deportivo Pereira confirmó 12 salidas de su plantel!

Ante esto, este martes se conoció que Alexander Ospina (Quindío) será quien imparta justicia en dicho compromiso, algo que causó polémica en ambas partes, pues ha tenido errores grandes durante toda la Liga.

LIGA BetPlay DIMAYOR II- 2021

FINAL VUELTA

DEPORTES TOLIMA VS DEPORTIVO CALI

CENTRAL ALEXÁNDER OSPINA – QUINDÍO

Asistente Nro. 1: DIONISIO RUIZ – CÓRDOBA

Asistente Nro. 2: JUAN C. VACA – BOGOTÁ

Cuarto Árbitro: DIEGO ESCALANTE – ANTIOQUIA

VAR: JOHN PERDOMO – HUILA

AVAR: ALEXÁNDER GUZMÁN – NORTE

Observador VAR: ABRAHAM GONZÁLEZ – FEDERACIÓN

Esta designación ha causado polémica porque Ospina ha sido protagonista de varias polémicas como la mano que le dio a Millonarios contra Tolima, en Ibagué. Los penaltis que para muchos no fueron en el Millonarios – América y la mano que no le pitó a Atlético Nacional vs. Cali tras mano de Jhon Vásquez.