El futuro de Víctor Cantillo vuelve a moverse en el radar del Fútbol Profesional Colombiano (FPC). A sus 32 años, el mediocampista nacido en el Departamento del Magdalena está dispuesto a negociar su salida del Clube do Remo, equipo de la Serie A de Brasil al que llegó hace apenas seis meses, pero donde todavía no logra la continuidad que esperaba.

El volante busca un segundo aire en su carrera ante la falta de oportunidades bajo la dirección técnica de su compatriota Juan Carlos Osorio, reconocido por sus habituales rotaciones. Sin embargo, pese a ese contexto, Cantillo hoy no figura como prioridad en la consideración del entrenador.

Poco protagonismo en Brasil y exigencias del cuerpo técnico

En lo que va de 2026, Cantillo ha disputado cuatro partidos en el Campeonato Paraense, pero en el Brasileirao no ha sumado minutos en tres jornadas ya jugadas. Una señal clara de que su presente deportivo está lejos de lo ideal.

De acuerdo con la prensa local, Osorio le ha solicitado mejorar su condición física, especialmente en lo relacionado con el peso, y elevar la intensidad de juego. El mensaje ha sido directo: si el mediocampista logra optimizar esos aspectos, podría entrar con normalidad en el esquema de rotaciones.

El jugador se comprometió a trabajar para elevar su nivel, aunque en paralelo mantiene la puerta abierta a escuchar propuestas antes del cierre del mercado sudamericano. Y es ahí donde el FPC aparece nuevamente como una opción real.

Alianza Valledupar, optimismo y esfuerzo económico

El primero en mover ficha fue Alianza Valledupar FC, que busca dar un golpe de mercado con una contratación de peso internacional.

Con un presupuesto limitado frente a los grandes del país, el club vallenato ha hecho un esfuerzo importante para estructurar una oferta convincente. Hace cuatro días hubo un primer acercamiento en el que las cifras estaban distantes, pero el jugador mostró disposición para ajustar sus pretensiones salariales al mercado colombiano, siempre y cuando el club también mejorara su propuesta inicial.

Desde el entorno del equipo hay optimismo. Cantillo y su representante le prometieron al presidente Carlos Orlando Ferreira que analizarán con prioridad la oferta final y darán una respuesta en un plazo máximo de 48 horas. El factor emocional también juega: el volante no vería con malos ojos regresar a Colombia y, especialmente, a la Costa Caribe, cerca de sus afectos en Barranquilla y Santa Marta.

Atlético Bucaramanga, interés que se enfrió

El segundo club en escena es Atlético Bucaramanga. En su momento, el interés fue fuerte e incluso Cantillo fue un pedido expreso del entrenador Leonel Álvarez.

Las conversaciones avanzaron y las cifras no estaban lejos, pero la operación se cayó cuando el futbolista priorizó otras ofertas más atractivas que, finalmente, no prosperaron. Esa decisión dejó una sensación incómoda en la interna del equipo leopardo.

Hoy el panorama es distinto. Bucaramanga definirá esta misma semana la inscripción de su último cupo disponible. Cantillo no está completamente descartado, pero sí ha perdido terreno. En el club no cayó bien que, cuando mostraron interés real, el jugador los relegara a un segundo plano.

Cantillo: recorrido y cuentas pendientes

Con pasado en Corinthians, Huracán y Junior FC, Cantillo es un mediocampista de experiencia internacional, reconocido por su capacidad para organizar juego desde la base y distribuir con claridad. No obstante, su actualidad pasa por recuperar ritmo competitivo y reencontrar regularidad.

En este momento, al jugador le restan 11 meses de contrato en Brasil; pero su salida del Remo no se antoja complicada, toda vez que el cuadro de Belém do Pará está abierto a negociar su rescisión sin mayores trabas.

El futuro de Víctor Cantillo se definirá en cuestión de horas. Entre el deseo de volver a sentirse protagonista y la necesidad de elegir el proyecto correcto, el mediocampista tiene ante sí una decisión clave que puede marcar el último gran capítulo de su carrera en el fútbol profesional.