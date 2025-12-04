Deportes Tolima vuelve a decir presente en la máxima cita del fútbol colombiano. En una campaña consistente, el equipo dirigido por Lucas González selló su clasificación a la final de la Liga BetPlay II-2025 con un empate que tuvo sabor a victoria. Jugando como visitante en Bucaramanga, logró sumar el punto que necesitaba para ser inalcanzable en su grupo, cuando aún falta una jornada para el cierre de los cuadrangulares.

Con 11 puntos y ventaja deportiva a su favor, el cuadro tolimense se convirtió en el primer finalista del segundo semestre. Más allá del rendimiento, el dato que marca esta campaña es que se trata de la décima vez que el equipo llega a una final desde que se instauraron los torneos cortos en Colombia. Un registro que refleja su regularidad en el fútbol nacional.

Cómo clasificó Tolima anticipadamente a la final de la Liga BetPlay II-2025

La clasificación del conjunto vinotinto y oro se selló en el estadio Américo Montanini, tras el empate 0-0 ante Atlético Bucaramanga en la Fecha 5 de los cuadrangulares. Ese punto fue suficiente para llegar a 11 unidades, superando por 3 a su más cercano perseguidor: el propio Bucaramanga, que quedó con 8.

Al tener la ventaja deportiva (por haber terminado mejor ubicado en la fase del Todos contra Todos), Deportes Tolima se aseguró matemáticamente el primer lugar del Grupo B. Esto significa que incluso perdiendo su último partido y con una victoria de Bucaramanga, ambos terminarían igualados en puntos, pero el clasificado a la final sería Tolima por ese ítem de desempate establecido en el reglamento.

Qué es la ventaja deportiva en cuadrangulares de Liga BetPlay

La ventaja deportiva, también conocida como punto invisible, es un criterio que se aplica en los cuadrangulares semifinales del fútbol colombiano. Le permite al equipo que terminó en mejor posición durante el Todos contra Todos, avanzar a la final en caso de empate en puntos en su grupo.

Tolima terminó segundo en la fase regular del campeonato con 38 puntos, solo superado por América de Cali. Esto le dio el beneficio clave que terminó marcando la diferencia en este grupo parejo. Es una ventaja reglamentaria que premia la constancia a lo largo del semestre y, en este caso, fue determinante.

Así ha sido el rendimiento de Tolima en los cuadrangulares

El equipo de Lucas González hizo una campaña muy sólida en los cuadrangulares. En 5 partidos disputados, sumó 11 puntos producto de 3 victorias (ante Fortaleza y Santa Fe -2 veces-) y 2 empates (ante Bucaramanga -2 veces-). Además, logró mantener el invicto, siendo el único del grupo que no perdió.

Este desempeño no solo le permitió clasificar anticipadamente, sino también consolidarse como un equipo fuerte en defensa y efectivo en ataque, lo que lo convierte en un serio aspirante al título.

Cuántas finales ha disputado Deportes Tolima en torneos cortos

Con esta nueva clasificación, Deportes Tolima llegará a su décima final desde que se instauraron los torneos cortos en 2002. A lo largo de esas definiciones por el título, el club ha tenido los siguientes resultados:

Campeón: 2003-II (vs Deportivo Cali) 2018-I (vs Atlético Nacional) 2021-I (vs Millonarios)

Subcampeón: 2006-II (vs Cúcuta Deportivo) 2010-II (vs Once Caldas) 2016-I (vs Independiente Medellín) 2021-II (vs Deportivo Cali) 2022-I (vs Atlético Nacional) 2024-II (vs Atlético Nacional)



La final de este segundo semestre de 2025 será entonces la décima en torneos cortos para la institución ibaguereña. Buscará su cuarta estrella enfrentando al líder del Grupo A, que aún está por definirse.

Deportes Tolima, un protagonista habitual en la Liga BetPlay

La clasificación anticipada de Deportes Tolima a una nueva final es una muestra de la regularidad que ha conseguido el club en los últimos años. Bajo distintas direcciones técnicas y con planteles renovados, ha sido protagonista permanente del fútbol colombiano, ganando títulos y participando en torneos internacionales.

En esta oportunidad, con Lucas González al mando, el equipo ha mostrado madurez táctica, equilibrio en todas sus líneas y la jerarquía necesaria para dar el golpe definitivo. Ahora espera rival para disputar una nueva final, en la que buscará romper la racha de dos finales perdidas de manera consecutiva y volver a levantar el trofeo de campeón.