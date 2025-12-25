Titi Rodríguez terminó el año celebrando con Junior un nuevo título de Liga BetPlay, segundo en su carrera con el equipo barranquillero. A pesar de haber marcado 12 goles en la temporada 2025, no fue un habitual titular en el esquema de Alfredo Arias, lo que ha generado movimientos en torno a su futuro. Con el mercado de fichajes abierto, su nombre se convirtió en uno de los más sonados.

Según informó el periodista Alexis Rodríguez, en el entorno del delantero tienen claro que es momento de buscar nuevos rumbos. El deseo de tener más minutos ha sido determinante en las conversaciones que rodean su continuidad, y por ahora, Junior ha dejado en claro que solo considerará una salida a través de una venta definitiva.

Millonarios y América ya preguntaron por Titi Rodríguez

Entre los clubes que han manifestado interés están dos gigantes del fútbol colombiano: Millonarios y América de Cali. Ambos equipos realizaron sondeos por el atacante, interesados en sumar a un delantero que ha demostrado ser efectivo cada vez que entra a la cancha. Sin embargo, no se ha concretado una oferta formal por parte de ninguno de ellos hasta el momento.

Titi Rodríguez, de 27 años, ha ganado espacio entre los fanáticos por su capacidad goleadora. Aunque no ha sido protagonista indiscutido en las alineaciones iniciales de Junior, su aporte ha sido clave en momentos decisivos, como en cuadrangulares y finales. Esa eficacia lo hace atractivo para proyectos que buscan un ‘9’ de área que rinda sin necesidad de gran rodaje previo.

Deportivo Cali ofertó por Titi Rodríguez, pero la propuesta fue rechazada

El equipo que más cerca estuvo de avanzar en el proceso fue Deportivo Cali. El conjunto verdiblanco, que está en reconstrucción y necesita reforzar su frente ofensivo, presentó una oferta por un préstamo con opción de compra. Sin embargo, la respuesta de Junior fue negativa. La directiva rojiblanca considera que, si Titi sale, debe ser en una negociación definitiva que le represente ingresos importantes.

La propuesta de Deportivo Cali, aunque fue rechazada, evidenció que el jugador está en carpeta de equipos que buscan atacar con mayor profundidad en 2026. Desde lo deportivo, encaja en la necesidad del cuadro caleño de encontrar un goleador constante. Pero también surge como una apuesta de mercado para un club que ha perdido protagonismo en las últimas temporadas y necesita figuras con impacto inmediato.

El rendimiento de Titi Rodríguez en 2025

A lo largo del 2025, Titi Rodríguez participó en múltiples frentes con Junior: Liga BetPlay, Copa Colombia y torneos internacionales. Aunque no superó los 20 partidos como titular, cerró el año con 12 goles y algunos minutos decisivos, especialmente en los cuadrangulares finales y en la serie por el título. Su capacidad para anotar incluso en pocos minutos lo ha vuelto un jugador de impacto desde el banco.

Este desempeño también ha generado expectativas sobre cómo rendiría siendo un delantero titular. En equipos con menos competencia en el frente de ataque, podría tener esa oportunidad. La presión por salir no viene solo de su entorno, también de clubes que quieren explotar su potencial.

Lo que sigue en el mercado para el delantero de Junior

Con el mercado de fichajes en curso y sin una decisión tomada, es probable que en las próximas semanas aparezcan nuevos clubes interesados. Titi Rodríguez tiene contrato vigente con Junior, pero si algún equipo presenta una oferta económica atractiva, la historia podría cambiar rápidamente. Hasta ahora, su salida no es un hecho, pero sí una posibilidad abierta.

Junior, como campeón de la Liga BetPlay, tiene una agenda cargada para el 2026, con participación en torneos internacionales. Eso también puede ser un incentivo para que el jugador reconsidere su deseo de partir si el DT le garantiza más minutos. Sin embargo, si no hay ese espacio, su venta parece el camino más probable.