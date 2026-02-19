Teo Gutiérrez volvió a escribir un capítulo especial con la camiseta de Junior de Barranquilla. En el partido ante América de Cali por la Fecha 7 de la Liga BetPlay, ingresó sobre el final y terminó siendo héroe. Con el marcador 1-1 y el reloj en tiempo de adición, tomó el balón desde el punto penalti y venció al arquero Jean Fernandes para sellar la victoria rojiblanca.

El tanto no solo fue clave en el resultado. También tuvo un valor simbólico enorme. Fue el tercer gol de Teo en el año y el número 99 en su historia con Junior. Con esa cifra, el ídolo queda a solo uno de alcanzar el centenar de goles, una marca que en la historia del club únicamente han logrado dos leyendas.

El gol de Teo Gutiérrez ante América de Cali

El encuentro entre Junior y América en el estadio Romelio Martínez tuvo emociones hasta el final. Teófilo Gutiérrez ingresó cuando el partido estaba empatado, reemplazando a Luis Fernando Muriel, y en apenas poco más de 15 minutos dejó su huella.

Cuando Junior tuvo la oportunidad desde el punto penalti, no dudó en tomar la responsabilidad. Con su experiencia habitual, ejecutó con precisión y superó al portero Jean Fernandes. El estadio explotó y el equipo dirigido por Alfredo Arias celebró tres puntos clave en la Liga BetPlay.

Teófilo Gutiérrez y sus números en Junior

El gol ante América fue el tercero de Teo en el 2026 y el número 99 con la camiseta rojiblanca. Una cifra que refleja su legado en el club y que lo deja a un paso de una marca histórica.

En la historia de Junior, solo dos jugadores alcanzaron y superaron los 100 goles:

Iván René Valenciano: 166 goles

Carlos Bacca: 132 goles

Teófilo Gutiérrez está a un solo tanto de unirse a ese grupo selecto, dentro de los ídolos del club en los que también está su nombre. Busca sumarle ese ítem. Una meta que parece cercana y que emociona a la hinchada rojiblanca.

Teo Gutiérrez, un ídolo que sigue vigente

A sus años de experiencia y 40 de edad, Teo continúa demostrando que su calidad sigue intacta. Aunque no siempre es titular, cada vez que entra a la cancha marca diferencia. Su liderazgo, inteligencia para moverse en el área y capacidad para decidir partidos lo convierten en una pieza valiosa para Junior.

El cuerpo técnico ha sabido administrar sus minutos para tenerlo en momentos clave. Y en el partido ante América quedó claro por qué sigue siendo importante: ingresó y resolvió.

La historia de Teo con Junior

Teófilo Gutiérrez es uno de los jugadores más queridos en la historia del club. Con Junior ha sido campeón, goleador y referente. Su nombre está ligado a momentos inolvidables en la Liga BetPlay y en torneos internacionales. Es un jugador que ha participado en 6 coronaciones del club: 3 ligas, 2 Superligas y una Copa.

Ahora, en este nuevo ciclo del equipo campeón que dirige Alfredo Arias, vuelve a aportar con goles decisivos. El club que también cuenta con figuras como Luis Fernando Muriel, Cristian Barrios y Guillermo Paiva tiene en Teo a un símbolo que sigue marcando la diferencia.

La cuenta regresiva hacia los 100 goles

El próximo gol de Teo será especial. Alcanzar los 100 tantos con Junior no es solo una estadística. Es entrar en un club exclusivo de leyendas. Valenciano y Bacca dejaron su huella con cifras históricas, y ahora Teófilo está a un paso de sumarse.

La expectativa crece en cada partido. La hinchada espera ese momento, sabiendo que será otra noche inolvidable en la historia del club.