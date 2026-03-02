Teo Gutiérrez volvió a escribir una página inolvidable en la historia del Junior de Barranquilla. En la Fecha 9 de la Liga BetPlay 2026, con un gol ante Jaguares, el delantero de 40 años alcanzó la cifra redonda de 100 anotaciones con la camiseta rojiblanca. Un registro que lo ubica en el selecto grupo de los máximos goleadores del club, reservado únicamente para leyendas.

La marca no es un número cualquiera. En más de un siglo de historia del equipo, solo tres futbolistas han llegado a esa cifra: Iván René Valenciano, Carlos Bacca y ahora Teófilo. Un dato que confirma el peso histórico del delantero barranquillero en el club de sus amores y en la memoria del fútbol colombiano.

Teófilo Gutiérrez, 100 goles en Junior: el momento histórico ante Jaguares

El gol 100 de Teo llegó en partido oficial de la Liga BetPlay 2026 frente a Jaguares. Fue su cuarto tanto en ocho compromisos de la temporada, mostrando que incluso a los 40 años mantiene vigencia y protagonismo en el equipo dirigido por Alfredo Arias.

La anotación tuvo un valor especial por el contexto. No solo significó sumar en la tabla de posiciones, sino también alcanzar un récord que lo consolida como uno de los ídolos eternos del club. En el estadio se vivió como una celebración colectiva, con hinchas conscientes de estar viendo historia en vivo.

El atacante barranquillero volvió a demostrar su capacidad goleadora, su lectura de juego y la jerarquía que ha marcado su carrera.

Los únicos tres jugadores con 100 goles en Junior: Valenciano, Bacca y Teo

El club de los 100 goles en Junior es exclusivo. Solo tres nombres aparecen en él:

Iván René Valenciano: 166 goles

Carlos Bacca: 132 goles

Teófilo Gutiérrez: 100 goles

Iván René Valenciano, el máximo goleador histórico del club, es una leyenda absoluta. Su paso por Junior marcó una época con títulos y goles memorables. Carlos Bacca, otro ídolo moderno, dejó huella con sus anotaciones antes de triunfar en Europa y regresar al club. Ahora Teófilo Gutiérrez se suma a ese grupo selecto, confirmando su impacto en distintas etapas del equipo.

Cuántos goles tiene Teo Gutiérrez en Junior por competencia

El registro goleador de Teófilo Gutiérrez en Junior muestra su importancia en todos los torneos. Sus 100 goles se distribuyen así:

81 goles en Liga

1 gol en Superliga

7 goles en Copa

6 goles en Copa Sudamericana

5 goles en Copa Libertadores

Este detalle refleja que Teo no solo brilló en el torneo local, sino también en competiciones internacionales donde Junior buscó protagonismo. Su aporte en Copa Libertadores y Sudamericana incluye goles decisivos y actuaciones que marcaron campañas importantes.

Teófilo Gutiérrez en Junior a los 40 años: vigencia total

Uno de los aspectos más impactantes de este logro es la edad en la que lo consigue. Teófilo Gutiérrez llegó a los 100 goles jugando con 40 años, en una temporada en la que ya suma cuatro anotaciones en ocho partidos.

Esto demuestra su profesionalismo, preparación física y talento intacto. En un Junior que sigue peleando títulos y protagonismo en la Liga BetPlay, Teo continúa siendo una pieza clave. Su liderazgo en el vestuario, su lectura del juego y su experiencia aportan al equipo tanto dentro como fuera de la cancha.

La historia de Teo Gutiérrez con Junior: títulos y momentos inolvidables

La relación de Teófilo Gutiérrez con Junior está llena de momentos memorables. Desde sus primeras etapas en el club hasta su regreso en la parte final de su carrera, siempre dejó huella.

Con la camiseta rojiblanca ha conseguido títulos de Liga BetPlay, participaciones internacionales y actuaciones que quedaron en la memoria de la hinchada. Su estilo, su personalidad y su conexión con Barranquilla lo convirtieron en un símbolo del club. Cada gol suyo representa una historia compartida con la hinchada tiburona.

Teo Gutiérrez en la historia del FPC y de Junior

Con 100 goles en Junior, Teófilo Gutiérrez se consolida como uno de los grandes nombres del Fútbol Profesional Colombiano. Su carrera incluye pasos por Europa, Argentina, México y la Selección Colombia, pero su legado en Barranquilla es único.

Compartir el club de los 100 goles con Valenciano y Bacca confirma su lugar entre los máximos ídolos del equipo. Es un reconocimiento que va más allá de los números y que conecta con la emoción de los hinchas.

En una Liga BetPlay que sigue escribiendo historias cada semestre, Teófilo Gutiérrez sumó una más. Una cifra redonda, histórica y llena de significado para el club rojiblanco y para el fútbol colombiano.