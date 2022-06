¿Se retira Johan Arango del fútbol profesional?

El talentoso volante que siempre puso por encima sus gustos por la fiesta, habría decidido retirarse de manera definitiva del fútbol.

Nadie dudó nunca sobre las capacidades de Johan Arango, uno de los volantes más talentosos de los últimos años del fútbol colombiano, pero que siempre se metía el palo en la rueda él mismo con el tema de la indisciplina, razón por la cual nunca pudo progresar. Siempre le abrieron las puertas en varios clubes, pero parece ser que acabará su carrera sin haber aprovechado las oportunidades.

Este miércoles, Tulio Gómez, máximo accionista del América de Cali, dijo que propuso la contratación a 3 técnicos en su equipo, pero que todos se lo rechazaron por las razones disciplinarias, allí fue cuando le dieron a conocer que el caleño habría tomado la decisión de retirarse del fútbol profesional a sus 31 años.

La información fue entregada por el periodista ‘Tigre’ Morales del Corrillo de Mao en charla con don Tulio. “Se retiró por la noche. Hace unos días me encontré con un amigo de él y me dijo, ‘Tigre, infortunadamente Johan se va a retirar, quiere ser influencer, se va a radicar en Estados Unidos trabaja con monedas bitcoin y se va a retirar y a dedicar a otra cosa diferente al fútbol‘”.

Ante esto, el empresario comentó. “Es un pesar, a 3 técnicos les dije: Johan Arango, qué calidad, ese muchacho tiene virtud, alguna vez cuando estaba en Jaguares me lo encontré en Montería y le dije ajuíciese y me dijo ‘yo salgo en la noche y llego a entrenar y me los como a todos en el entreno’. Privilegiado, nunca se lesionaba, le faltó disciplina, es buena persona, qué lástima“.

Este 2022, Arango estuvo en Jaguares de Córdoba, donde solamente alcanzó a jugar 6 partidos antes de que volvieran los escándalos a su alrededor, por lo que en el cuadro monteriano tomaron la decisión de rescindir su contrato. Resta esperar para ver si esta información es verídica y lo que dirá el jugador con relación al tema.