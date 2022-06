Tulio Gómez: “Los equipos grandes son América, Nacional y Millonarios”

El máximo accionista del América de Cali respondió a la consulta sobre si Deportes Tolima en un grande del FPC y le cerró la puerta a varios equipos.

Esta semana, Deportes Tolima estará jugando su tercer final consecutiva en el fútbol colombiano y al haber sido el único equipo colombiano que se clasificó a unos octavos de final de la Copa Libertadores, muchos lo catalogan como el nuevo grande del fútbol colombiano. Sin embargo, no todos tienen la misma opinión y son mucho más cerrados en este concepto.

Es el caso de Tulio Gómez, quien en diálogo con ‘El Corrillo de Mao’ le consultaron sobre este tema y así respondió. “Para mí Tolima no es un equipo grande. Respeto opiniones contrarias, pero para mí hoy se admira es el proceso que lleva el Tolima, es admirable y hay cosas a copiar. Para mí es un equipo grande que tiene mucha hinchada, que prende televisores y que tiene muchas estrellas“.

Solo hay 3 grandes en Colombia. “En mi concepto, respetando los demás, Millonarios, Nacional y América son los 3 de arriba, por estrellas, por rating, por boletería. Usted encuentra hinchas de Nacional, América y Millonarios en todos los rincones del país, más de Nacional y de América, pero lo de Tolima hay que admirarlo, aprenderle y aplaudirle lo que ha hecho el Tolima, 3 finales de seguidas, imagínese“.

Dejó claro que Atlético Nacional tiene una clara ventaja sobre los demás. “Nacional tiene muchos títulos, tiene 2 Copas Libertadores, eso lo hace muy grande. A mí me duele eso, yo quisiera que el América tuviera el título de Copa Libertadores, aunque Once Caldas tiene uno, eso no lo hace grande. Es grande si un equipo tiene hinchada en todo el país, tiene sintonía y tiene títulos“.