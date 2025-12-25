Independiente Santa Fe empezó a tomar decisiones estructurales de cara a una temporada que será exigente en todos los frentes. Con la disputa de la Liga BetPlay y la Conmebol Libertadores en el calendario, el club bogotano definió una depuración del plantel como primer paso del nuevo proyecto deportivo liderado por Pablo Repetto.

La determinación apunta a ajustar la nómina a una idea clara de juego, optimizar recursos y abrir espacio para refuerzos que eleven el nivel competitivo. Antes de anunciar incorporaciones, Santa Fe decidió confirmar las salidas, dejando claro que el nuevo ciclo comienza con una base distinta y con criterios bien definidos.

Santa Fe inicia un nuevo proyecto deportivo con Pablo Repetto como entrenador

La llegada del entrenador uruguayo implicó una revisión completa del plantel profesional. El análisis incluyó aspectos deportivos, físicos y de planificación a mediano plazo, entendiendo que el club afrontará un calendario exigente y necesitará una nómina preparada para sostener la intensidad.

En Independiente Santa Fe consideran que el inicio del ciclo debía marcarse con decisiones firmes. La depuración busca reducir la irregularidad mostrada en el semestre anterior y construir un grupo más funcional a la idea del cuerpo técnico.

Lista de jugadores que no continúan en Santa Fe para 2026

Como parte de este proceso, el club confirmó que los siguientes futbolistas no seguirán en la institución y no harán parte del proyecto deportivo para el nuevo semestre:

Joaquín Sosa

Marcelo Meli

Elvis Perlaza

Yairo Moreno

Ángelo Rodríguez

Harold Santiago Mosquera

Edwar López

Estas salidas representan el primer movimiento fuerte del mercado para Santa Fe y permiten liberar cupos en la nómina, además de margen financiero para gestionar nuevas incorporaciones.

La depuración como punto de partida del mercado de fichajes

Definir las salidas era una prioridad para Santa Fe antes de avanzar con los refuerzos. El club entiende que el mercado no se trata solo de sumar nombres, sino de construir un plantel equilibrado, con competencia interna y perfiles específicos por posición.

La intención del cuerpo técnico es trabajar con un grupo más corto, pero confiable, que permita sostener el ritmo de la Liga BetPlay y afrontar con orden la exigencia internacional. Por eso, las decisiones tomadas apuntan a sentar bases sólidas desde el inicio.

Las posiciones que Santa Fe busca reforzar

Con las salidas ya confirmadas, Santa Fe acelera la gestión de refuerzos. La planificación contempla al menos cuatro incorporaciones, con énfasis en posiciones estratégicas. Una de las prioridades es el lateral derecho, zona que el club considera clave para el funcionamiento colectivo.

Además, se buscan refuerzos en el mediocampo y en ataque, pensando en variantes tácticas y en la rotación que exigirá un calendario con partidos frecuentes y viajes constantes. No se descartan más movimientos dependiendo de oportunidades de mercado.

Santa Fe ante el reto de competir en Liga BetPlay y Conmebol Libertadores

La participación en la Conmebol Libertadores eleva las exigencias deportivas y obliga a una planificación más rigurosa. Santa Fe apunta a ser competitivo desde la estructura del plantel, evitando improvisaciones y apostando por perfiles que se adapten rápidamente.

El objetivo es conformar un equipo con identidad clara, orden táctico y capacidad de respuesta en distintos contextos de partido, tanto en el ámbito local como internacional.

Un mensaje claro desde la planificación deportiva

Las salidas confirmadas marcan el inicio formal del ciclo Repetto y envían un mensaje claro hacia adentro y hacia afuera del club. Santa Fe decidió empezar por la base, ajustar su nómina y abrir paso a una nueva etapa, con ambición y foco competitivo.

Con el mercado en marcha y la temporada por delante, el club bogotano entra en una fase clave de su planificación, en la que cada decisión apunta a fortalecer un proyecto que busca volver a ser protagonista.