Independiente Santa Fe entra en la recta final de su mercado de fichajes con un panorama cada vez más claro. La confirmación de Edwin Mosquera como nuevo refuerzo marca un punto clave en la planificación deportiva del club, que se alista para afrontar el segundo semestre con retos de alto nivel tanto en el ámbito local como internacional.

Bajo la dirección técnica de Pablo Repetto, Santa Fe estructuró un mercado enfocado en reforzar zonas específicas del campo y, al mismo tiempo, ejecutar una depuración significativa de su plantel. El resultado es una nómina más corta, equilibrada y pensada para sostener el ritmo de la Liga BetPlay y la Conmebol Libertadores.

Santa Fe y su mercado de fichajes 2026-1

Desde la llegada de Repetto, el club definió una hoja de ruta clara para el mercado. La prioridad fue armar un equipo funcional, con alternativas por posición y perfiles que se adapten rápidamente a la idea de juego. En ese contexto, la dirigencia de Independiente Santa Fe trabajó en cerrar incorporaciones puntuales sin alterar la estabilidad del grupo.

La confirmación de Mosquera representa uno de los últimos movimientos fuertes del mercado cardenal, que ahora se enfoca en consolidar el plantel y minimizar cambios de último momento.

Edwin Mosquera y su impacto en el ataque cardenal

La llegada de Edwin Mosquera responde a la necesidad de sumar desequilibrio y profundidad por las bandas. Santa Fe buscaba un extremo capaz de aportar intensidad, velocidad y variantes ofensivas, especialmente pensando en la rotación que exige un semestre con doble competencia. Lo encontró en Millonarios, casualmente. Logró que el jugador rescindiera en dicho equipo y lo contrató.

Con Mosquera, el cuerpo técnico completa un frente ofensivo más flexible, con jugadores que pueden adaptarse a distintos esquemas y contextos de partido. Su incorporación encaja en la idea de un ataque dinámico, con presión alta y transiciones rápidas.

Todos los fichajes de Santa Fe para el 2026-1

Con el mercado prácticamente definido, Santa Fe ya confirmó a sus refuerzos para el semestre 2026-1. Estos son los jugadores que llegaron para fortalecer la nómina:

Helibelton Palacios , lateral derecho procedente de Millonarios

, lateral derecho procedente de Millonarios Luis Palacios , lateral izquierdo que llega desde Once Caldas

, lateral izquierdo que llega desde Once Caldas Kilian Toscano , mediocampista proveniente de Atlético Nacional

, mediocampista proveniente de Atlético Nacional Franco Fagúndez , delantero uruguayo que llega de Santos Laguna (México)

, delantero uruguayo que llega de Santos Laguna (México) Nahuel Bustos , atacante argentino procedente de Club Atlético Talleres

, atacante argentino procedente de Club Atlético Talleres Edwin Mosquera, extremo que llega de Millonarios

Las incorporaciones reflejan una apuesta clara por reforzar las bandas, sumar dinámica en el mediocampo y aumentar el peso ofensivo del equipo.

Las salidas confirmadas en el mercado de Santa Fe

Así como hubo llegadas, el club ejecutó una depuración importante del plantel. Varias salidas quedaron confirmadas, algunas hacia otros equipos y otras como jugadores libres, permitiendo ajustar la nómina y liberar cupos.

Los futbolistas que dejaron Santa Fe en este mercado son:

Elvis Perlaza , transferido a Monagas (Venezuela)

, transferido a Monagas (Venezuela) Joaquín Sosa , nuevo jugador de Colo Colo (Chile)

, nuevo jugador de Colo Colo (Chile) David Ramírez Pisciotti , fichado por Fortaleza CEIF

, fichado por Fortaleza CEIF Yairo Moreno , incorporado por Jaguares de Córdoba

, incorporado por Jaguares de Córdoba Marcelo Meli , actualmente sin equipo

, actualmente sin equipo Tomás Molina , nuevo jugador de Patriotas Boyacá

, nuevo jugador de Patriotas Boyacá Santiago Mora , fichado por Patriotas Boyacá

, fichado por Patriotas Boyacá Hárold Santiago Mosquera , transferido a Cerro Porteño (Paraguay)

, transferido a Cerro Porteño (Paraguay) Ángelo Rodríguez , sin equipo

, sin equipo Edwar López, nuevo jugador de Deportes Tolima

Un plantel más equilibrado para la idea de Repetto

Con fichajes y salidas ya definidas, Santa Fe apunta a trabajar con un grupo más compacto y competitivo. El cuerpo técnico priorizó tener alternativas reales por posición, sin sobrepoblación en la nómina, algo clave para sostener el rendimiento durante un semestre cargado de partidos.

El nuevo plantel ofrece mayor flexibilidad táctica, especialmente en defensa y ataque, dos sectores que fueron foco del mercado. Además, se buscó combinar experiencia con jugadores que tengan margen de crecimiento.

Santa Fe se alista para Liga BetPlay y Copa Libertadores

La doble competencia obliga a una planificación rigurosa. La Liga BetPlay exige regularidad, mientras que la Conmebol Libertadores demanda jerarquía y orden táctico.

Por eso, el mercado cardenal no se enfocó únicamente en sumar nombres, sino en construir una estructura que permita rotaciones sin perder competitividad. Con Edwin Mosquera ya confirmado y el plantel prácticamente cerrado, Santa Fe entra en la fase final de su preparación, enfocado ahora en el trabajo de campo y en consolidar una identidad clara para el semestre que comienza.