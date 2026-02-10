Independiente Santa Fe entra en la fase final de su mercado de fichajes con una base ya definida y la mirada puesta en un posible último movimiento ofensivo. Con el plantel casi completo y la participación en la Conmebol Libertadores como uno de los grandes retos del semestre, la dirigencia y el cuerpo técnico analizan nombres que puedan aportar desequilibrio y variantes en ataque.

En ese contexto, y ya desde los sondeos finales del mercado, aparece una alternativa que cumple varios de los requisitos buscados: es extremo, actúa actualmente en el fútbol europeo y tiene un antecedente directo con el entrenador del equipo. A partir de ahí, el nombre empieza a tomar forma dentro del radar cardenal.

Brian Ocampo, el nombre que surge en el radar de Santa Fe

El futbolista que aparece como una de las nuevas opciones para Santa Fe es Brian Ocampo, extremo uruguayo de 26 años que actualmente pertenece al Cádiz CF. El interés no se traduce aún en un acuerdo cerrado, pero sí en contactos y sondeos para conocer su situación contractual y la viabilidad de una eventual llegada.

Ocampo se desempeña como extremo diestro, aunque tiene la capacidad de jugar por ambos perfiles, una característica valorada por el cuerpo técnico. En un semestre con doble competencia, contar con jugadores polifuncionales se vuelve una necesidad estratégica.

El presente de Brian Ocampo en el fútbol español

El atacante uruguayo atraviesa su cuarta temporada en el fútbol español, actualmente en la Segunda División. En la campaña en curso con el Cádiz ha disputado 19 partidos y marcado 3 goles, cifras que reflejan continuidad dentro del plantel y participación regular en el esquema del equipo.

Su experiencia en Europa le permitió adaptarse a contextos tácticos exigentes y a un ritmo de competencia distinto al sudamericano. Ese recorrido internacional es uno de los factores que Santa Fe analiza al momento de evaluar su posible incorporación.

El antecedente clave de Brian Ocampo con Pablo Repetto

Uno de los puntos que más peso tiene en este posible fichaje es el vínculo previo entre Ocampo y Pablo Repetto. Ambos coincidieron en el Club Nacional de Football, único club de Uruguay en el que ha jugado el extremo.

En 2022, Repetto dirigió a Nacional y tuvo a Ocampo bajo su mando. Durante ese periodo, el futbolista disputó 21 partidos y anotó 2 goles, lo que permitió al actual técnico de Santa Fe conocer de primera mano sus características, virtudes y aspectos a potenciar. Ese conocimiento previo reduce el margen de riesgo en una negociación de último momento.

El perfil de extremo que busca Santa Fe para cerrar el mercado

Desde lo deportivo, Santa Fe apunta a sumar un extremo con velocidad, desborde y capacidad para romper líneas defensivas. El cuerpo técnico entiende que, en partidos cerrados o de alta exigencia, este tipo de futbolistas puede marcar la diferencia desde el arranque o ingresando desde el banco.

Brian Ocampo encaja en ese perfil por su capacidad para atacar espacios, encarar en el uno contra uno y adaptarse a distintos esquemas ofensivos. Además, su edad lo ubica en un punto de madurez futbolística que combina experiencia y proyección inmediata.

Un mercado avanzado pero aún abierto en Santa Fe

Hasta ahora, Independiente Santa Fe confirmó ocho fichajes que fortalecieron todas las líneas del equipo. El mercado se diseñó para dotar al plantel de equilibrio, competencia interna y alternativas reales de rotación.

Los refuerzos que ya se sumaron son:

Helibelton Palacios

Mateo Puerta

Juan Sebastián Quintero

Kilian Toscano

Luis Palacios

Franco Fagúndez

Nahuel Bustos

Edwin Mosquera

Con esta base, Santa Fe alcanzó un punto de estabilidad, pero aún conserva margen para evaluar un último movimiento ofensivo si se dan las condiciones adecuadas.

La Libertadores como factor determinante en la decisión de Santa Fe

La participación en la Conmebol Libertadores condiciona cada paso del mercado. El club sabe que necesitará profundidad de nómina para sostener el calendario y responder en escenarios de máxima exigencia.

Por eso, cualquier nombre que se analice en esta etapa final debe cumplir con varios criterios: adaptación rápida, conocimiento del cuerpo técnico y capacidad para aportar desde el primer momento. En ese contexto, el nombre de Ocampo gana fuerza como una opción lógica y coherente con el proyecto.

Expectativa por la definición del mercado cardenal

Con el mercado entrando en su tramo decisivo, la posibilidad de sumar a Brian Ocampo se instala como una de las últimas cartas ofensivas que Santa Fe estudia. No hay definiciones inmediatas, pero sí un escenario abierto en el que los sondeos continúan y las alternativas se mantienen vivas.

La expectativa crece entre los hinchas y el entorno del club, atentos a si Santa Fe hará uso de ese último margen disponible en su nómina o si cerrará definitivamente el mercado con los refuerzos ya confirmados. En ese escenario, el extremo uruguayo aparece como un nombre que reúne pasado compartido, presente europeo y una necesidad puntual del equipo.