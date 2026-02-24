Independiente Santa Fe confirmó uno de sus últimos movimientos del mercado de fichajes con el anuncio de Maximiliano Lovera como nuevo jugador del equipo, a falta de exámenes médicos. La noticia generó expectativa entre los hinchas cardenales, que esperan conocer el impacto que tendrá el atacante argentino en el proyecto deportivo que lidera el club para la temporada 2026.

El fichaje se da en un mercado en el que Santa Fe ya había sumado ocho incorporaciones y buscaba alternativas ofensivas para completar la nómina. Con la llegada de Lovera, el equipo suma experiencia internacional y un perfil creativo en ataque, pensando en competir en la Liga BetPlay y en la Conmebol Libertadores.

Maxi Lovera, nuevo jugador de Santa Fe: quién es y de dónde viene

Maximiliano Lovera es un atacante argentino de 26 años, formado en las divisiones inferiores de Rosario Central, club en el que debutó profesionalmente en 2016. Desde entonces construyó una carrera con pasos por el fútbol argentino, griego y chipriota, consolidándose como un futbolista de perfil ofensivo, con capacidad para jugar por las bandas o detrás del delantero.

A lo largo de su carrera profesional acumula más de 240 partidos oficiales, con 11 goles y 23 asistencias, cifras que reflejan continuidad en distintos contextos competitivos. Su experiencia incluye participación en torneos internacionales y ligas de alto nivel, un aspecto valorado por el cuerpo técnico de Santa Fe.

La trayectoria europea de Maxi Lovera

Después de consolidarse en Rosario Central, Lovera dio el salto al fútbol europeo con Olympiacos, uno de los equipos más importantes de Grecia. En ese club sumó títulos y experiencia en torneos continentales, incluyendo participación en competencias europeas.

Luego pasó por el Ionikos de Nicea y el Omonia Nicosia en Chipre, sumando minutos en diferentes ligas y adaptándose a distintos estilos de juego. Esa experiencia internacional fortaleció su perfil como atacante versátil y le permitió competir en escenarios de exigencia táctica y física.

En 2023 regresó a Rosario Central, club en el que disputó 14 partidos durante la temporada más reciente (2025) sin anotar goles. Su última anotación oficial se remonta a un partido internacional con el club argentino en Copa Libertadores, un dato que refleja la necesidad de recuperar su mejor versión goleadora en el nuevo desafío con Santa Fe.

Los títulos que ganó Maxi Lovera en su carrera

A pesar de su juventud, Lovera cuenta con un palmarés destacado. En su trayectoria suma 6 títulos oficiales, tres de ellos con Rosario Central (una Copa Argentina, una Copa de la Liga y una liga), dos con Olympiacos (Superliga y Copa de Grecia) y uno con Omonia Nicosia (Copa).

También tuvo presencia en partidos de UEFA Champions League, experiencia que lo expuso a escenarios de máxima exigencia internacional. Ese recorrido le permite llegar a Santa Fe con bagaje competitivo y conocimiento de torneos de alto nivel.

Qué puede aportar Maxi Lovera al ataque de Santa Fe

Desde lo futbolístico, Lovera es un atacante con buena técnica, visión de juego y capacidad para jugar por las bandas o como mediapunta. Su perfil encaja en la búsqueda de Santa Fe por sumar futbolistas creativos que aporten desequilibrio y alternativas ofensivas.

El equipo cardenal necesitaba sumar variantes en ataque para afrontar un semestre con doble competencia. La polifuncionalidad de Lovera le permite adaptarse a distintos esquemas tácticos y aumentar las opciones del entrenador en partidos cerrados o de alta exigencia.

El mercado de fichajes de Santa Fe para 2026

Maxi Lovera se convierte en el noveno fichaje del club para la temporada 2026. Antes de su llegada, Independiente Santa Fe había confirmado las incorporaciones de:

Helibelton Palacios

Mateo Puerta

Juan Sebastián Quintero

Kilian Toscano

Luis Palacios

Franco Fagúndez

Nahuel Bustos

Edwin Mosquera

Con este grupo de refuerzos, Santa Fe busca equilibrar experiencia y juventud para competir en todos los frentes.

Santa Fe arma su plantel para Liga BetPlay y Libertadores

La planificación del club está enfocada en afrontar la Liga BetPlay y la Conmebol Libertadores, torneos que demandan profundidad de plantilla y alternativas ofensivas.

La llegada de Lovera responde a esa necesidad. El club busca futbolistas capaces de aportar desde el arranque o como alternativa desde el banco, con experiencia internacional y capacidad de adaptación inmediata al fútbol colombiano.