Independiente Santa Fe continúa estructurando su plantel para la temporada 2026 con movimientos que buscan consolidar la idea del nuevo proyecto deportivo. El club confirmó el fichaje del lateral derecho Mateo Puerta, una incorporación que refuerza una de las posiciones priorizadas por el cuerpo técnico y que aumenta la competencia interna en defensa.

La llegada del defensor se da en un momento clave del mercado cardenal. Con la nómina prácticamente definida, Santa Fe alcanza 23 cupos ocupados en su plantilla profesional y mantiene abierta la posibilidad de sumar dos futbolistas más, tal como lo anticipó el entrenador Pablo Repetto. La expectativa crece entre hinchas y entorno deportivo mientras el club evalúa las últimas oportunidades del mercado.

Mateo Puerta, nuevo lateral derecho de Santa Fe para 2026

El fichaje de Mateo Puerta representa una apuesta por experiencia y regularidad en el fútbol colombiano. El lateral derecho, de 28 años, llega con un recorrido sólido en el Fútbol Profesional Colombiano y con características que encajan en la idea de juego que busca implementar el cuerpo técnico.

Puerta acumula más de 210 partidos disputados en el FPC, con un aporte ofensivo que también respalda su rendimiento: 8 goles y 9 asistencias. Su carrera incluye pasos por Cortuluá, Deportivo Cali y Águilas Doradas, equipos en los que logró consolidarse como un lateral de proyección, intensidad y recorrido constante por la banda.

Con su llegada a Independiente Santa Fe, el club suma una alternativa confiable en una zona del campo que fue identificada como prioritaria desde el inicio del mercado.

Santa Fe completa 23 cupos y deja abierto el mercado

Con el fichaje de Mateo Puerta, Santa Fe llega a 23 jugadores inscritos en su nómina profesional. Sin embargo, el plantel aún no está completamente cerrado. Desde el club se mantiene la posibilidad de sumar dos futbolistas más antes del cierre definitivo del mercado.

El propio Repetto confirmó en atención a medios que la intención es reforzar la plantilla con dos incorporaciones adicionales, siempre que se encuentren perfiles que aporten valor deportivo y se ajusten a la estructura del equipo.

Los nombres que suenan como posibles refuerzos de Santa Fe

Mientras el mercado sigue activo, varios nombres han empezado a sonar en el entorno cardenal. Entre los futbolistas vinculados al club aparecen el defensor Brayan Ceballos, el delantero Emilio Aristizábal y el extremo argentino Ignacio Schor.

Por ahora, ninguno de estos movimientos ha sido confirmado oficialmente. Sin embargo, su aparición en el radar del club refleja que Santa Fe continúa explorando opciones para fortalecer zonas específicas del campo y aumentar la competencia interna.

La expectativa se mantiene abierta entre la afición, que espera conocer si el equipo realizará más incorporaciones o si cerrará definitivamente su mercado con la base actual.

Todos los fichajes confirmados de Santa Fe para 2026

El mercado de Santa Fe ha estado marcado por una renovación importante del plantel. Hasta el momento, el club confirmó ocho incorporaciones que buscan equilibrar experiencia, juventud y variantes tácticas.

Estos son los jugadores que se sumaron al equipo:

Helibelton Palacios

Mateo Puerta

Juan Sebastián Quintero

Kilian Toscano

Luis Palacios

Franco Fagúndez

Nahuel Bustos

Edwin Mosquera

La lista refleja una apuesta por reforzar todas las líneas del equipo, con énfasis en defensa y ataque, dos sectores considerados clave para el rendimiento competitivo.

Un plantel diseñado para competir en torneos locales e internacionales

Santa Fe construye su nómina pensando en una temporada exigente. El club deberá afrontar la Liga BetPlay y la Conmebol Libertadores, torneos que demandan rotación, profundidad de plantilla y equilibrio táctico.

Las incorporaciones realizadas hasta ahora apuntan a fortalecer la estructura del equipo, permitiendo al cuerpo técnico contar con alternativas reales en distintas posiciones. La llegada de Puerta encaja en esa lógica, aportando experiencia en el contexto del fútbol colombiano y capacidad de adaptación inmediata.

Expectativa total en el cierre del mercado cardenal

Con 23 cupos ocupados y dos espacios disponibles, Santa Fe entra en la fase final de su planificación deportiva. El club analiza cuidadosamente cada posibilidad, priorizando perfiles que encajen en la idea colectiva y mantengan el equilibrio del grupo.

La incorporación de Mateo Puerta no solo refuerza la defensa, sino que también simboliza el enfoque del mercado cardenal: fichajes puntuales, funcionales y pensados para competir desde el primer partido. Mientras tanto, la posibilidad de nuevos refuerzos mantiene la atención del entorno futbolístico y deja abierta la expectativa sobre el cierre definitivo del plantel.