Salió de Junior y Gabriel Camargo también lo quiere para Tolima

El dueño del actual campeón del FPC quiere armar una nómina muy competitiva para la Copa Libertadores y ahora van por este jugador.

Uno de los jugadores que salió de Junior en Barranquilla en este mercado, es uno que había generado mucha ilusión al momento de su llegada pero que no pudo demostrar su 100%. Se trata del volante Juan David Rodríguez, quien llegó al final de su préstamo y tendrá que estar de regreso en el equipo de sus derechos deportivos, Once Caldas.

Pues bien, hay otro club que ya se interesó en contar con él y es el Deportes Tolima, uno de los clubes que más se está moviendo en este mercado de fichajes buscando reforzarse para lo que será la temporada 2022, donde jugarán en la Copa Libertadores. Ya han realizado una propuesta oficial para hacerse con sus servicios.

Según comentó el periodista Juan Felipe Cadavid, de Caracol Radio y Win Sports, en Once Caldas no convence mucho, pues la oferta ha sido a modo de préstamo, mientras que la intención del cuadro manizaleño es que solo salga por venta, ya que en caso de que no se concrete su salida, será pieza importante para el proceso en este club.

Hace algunas semanas, el técnico del ‘Blanco – Blanco’, Diego Corredor, propuso una lista de jugadores con los que le gustaría contar esta temporada y Rodríguez era uno de los más importantes, pues ya se conocía de antemano que no continuaría en Junior. Resta esperar para ver lo que pasa con este jugador que por cierto tiene más pretendientes en Colombia y el exterior.