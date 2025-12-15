Millonarios continúa analizando el mercado de fichajes para el 2026-I con un criterio claro: incorporar futbolistas que aporten jerarquía, experiencia y mentalidad ganadora. En ese contexto, el nombre de Rodrigo Ureña ha tomado fuerza no solo por su rendimiento actual, sino por un dato que pesa con claridad en cualquier evaluación deportiva: su palmarés.

El mediocampista chileno de 32 años acumula 9 títulos oficiales en su carrera y mantiene una racha que llama la atención: desde 2022 ha sido campeón en todos los años. Ese recorrido exitoso explica por qué Millonarios lo tiene en el radar. Ureña es hoy jugador del Club Universitario de Deportes de Perú, tiene contrato vigente y negociaciones en marcha con el club embajador. Más allá de lo contractual, su perfil encaja con lo que busca el equipo azul: un volante con experiencia internacional, liderazgo silencioso y respaldo en resultados.

Rodrigo Ureña: perfil de un mediocampista acostumbrado a ganar

Rodrigo Ureña se ha consolidado como un volante de contención confiable, tácticamente disciplinado y con capacidad para sostener estructuras competitivas. No es un futbolista de grandes cifras ofensivas, pero sí uno de los que equilibran equipos campeones desde el orden, la recuperación y la lectura del juego.

A lo largo de su carrera ha demostrado una característica constante: forma parte de proyectos que terminan levantando títulos. Su presencia coincide con equipos sólidos, competitivos y exitosos, una condición que Millonarios considera clave para reforzar el mediocampo de cara a un semestre exigente.

Títulos de Rodrigo Ureña con Universidad de Chile

El primer gran capítulo del palmarés de Rodrigo Ureña se dio con Universidad de Chile, uno de los clubes más importantes del continente. Allí conquistó tres títulos oficiales, consolidándose en un entorno de alta presión.

Copa Chile 2013: Fue el primer gran logro de su carrera profesional, participando en un torneo que exige regularidad y manejo de partidos decisivos.

Fue el primer gran logro de su carrera profesional, participando en un torneo que exige regularidad y manejo de partidos decisivos. Copa Chile 2015: Confirmó su continuidad en el alto nivel, siendo parte de un equipo que competía constantemente por títulos.

Confirmó su continuidad en el alto nivel, siendo parte de un equipo que competía constantemente por títulos. Supercopa Chile 2015: Este trofeo cerró un ciclo exitoso, enfrentando a campeones y validando su capacidad para rendir en finales.

Cobresal 2015: campeón de Primera División en Chile

Uno de los logros más significativos de Rodrigo Ureña fue la Primera División de Chile con Cobresal. Se trató de un campeonato histórico para el club y uno de los más exigentes del fútbol chileno, conseguido en el Apertura 2015.

Cobresal no partía como favorito, lo que realza el valor del título. Ureña fue parte de un equipo que sorprendió por su orden, disciplina y fortaleza colectiva, reforzando su perfil como mediocampista capaz de sostener proyectos competitivos desde el trabajo táctico.

Rodrigo Ureña campeón en Colombia: América de Cali 2020

El paso de Ureña por el fútbol colombiano dejó un antecedente clave para Millonarios. Con América de Cali, el chileno fue campeón de la Liga BetPlay 2020, uno de los torneos más competitivos del país.

Ese título demostró su rápida adaptación al fútbol colombiano, caracterizado por la intensidad física, la presión mediática y la exigencia constante. Para Millonarios, este dato es especialmente relevante: Ureña ya sabe lo que es ganar en Colombia y conoce el entorno del campeonato local.

Superliga 2022 con Deportes Tolima: inicio de una racha ganadora

En Deportes Tolima, Rodrigo Ureña sumó un nuevo trofeo a su carrera al conquistar la Superliga 2022, torneo que enfrenta a los campeones del año anterior y abre la temporada con máxima exigencia competitiva.

Este título marca un punto clave en su carrera reciente: desde 2022, Ureña ha sido campeón de manera ininterrumpida, un dato que lo distingue dentro del mercado sudamericano.

Títulos de Rodrigo Ureña con Universitario de Deportes: dominio y títulos consecutivos en Perú

Desde su llegada al Club Universitario de Deportes, Rodrigo Ureña ha vivido la etapa más exitosa de su carrera en términos de regularidad y títulos. Con el club peruano ha ganado tres campeonatos de Primera División:

Primera División de Perú 2023

Primera División de Perú 2024

Primera División de Perú 2025

Estos títulos se construyeron a partir de cinco torneos cortos ganados, en los que Ureña fue protagonista como mediocampista titular, líder táctico y pieza constante en el esquema del equipo. Universitario encontró en él a un jugador estable, competitivo y confiable, capaz de sostener el nivel durante temporadas completas y responder en partidos decisivos.

Nueve títulos oficiales: el respaldo de Rodrigo Ureña que analiza Millonarios

El palmarés total de Rodrigo Ureña suma 9 títulos oficiales, distribuidos en Chile, Colombia y Perú, con clubes de realidades y contextos muy distintos. Este recorrido demuestra:

Capacidad de adaptación a diferentes ligas

Mentalidad ganadora sostenida en el tiempo

Experiencia en torneos cortos y campeonatos largos

Respuesta en escenarios de presión

Para Millonarios, que busca elevar su competitividad y fortalecer su mediocampo, este historial no pasa desapercibido. Incorporar a un jugador con este perfil significa sumar conocimiento de vestuario, liderazgo y manejo de momentos clave.

Situación contractual de Rodrigo Ureña y negociaciones con Millonarios

Actualmente, Rodrigo Ureña tiene contrato vigente con Universitario de Deportes, lo que obliga a Millonarios a negociar directamente con el club peruano para concretar su llegada. Las conversaciones están en marcha y el interés es real.

El mediocampista chileno aparece en el mercado azul respaldado por algo más que buen rendimiento: una carrera llena de títulos, constancia y éxito competitivo. En un proyecto que busca volver a pelear en lo más alto, el nombre de Rodrigo Ureña se sostiene con un argumento contundente: es un jugador que sabe ganar y hacerlo de forma recurrente.