¡Renunció! Segundo entrenador que abandona la Liga BetPlay 2022-I

Octava fecha de la Liga BetPlay 2022 -I y se presentó la salida del segundo entrenador. Lo hizo en plena rueda de prensa. No obstante, falta la confirmación del equipo.

Se trata del DT argentino Néstor Craviotto, quien perdió anoche con Bucaramanga 1-2 ante Envigado y en la conferencia posterior al encuentro hizo púbica su renuncia.

“Presenté la renuncia, desde hoy no soy más el entrenador. Hicimos un primer tiempo malo, hicimos todo al revés, de lo que habíamos pensado. En el segundo tiempo lo intentamos como debía ser, lo hicimos con actitud, no tan vistoso a buscar el resultado”.

Luego, en el mismo espacio, Sherman Cárdenas rechazó por completo esta decisión del estratega y manifestó que la culpa es de los jugadores.

“No rescato nada, hoy estamos más dolidos por lo que está pasando. No estamos de acuerdo con la renuncia del profe. Encontramos un gran entrenador, que nos dio buenas herramientas, con la realidad que es Bucaramanga. Estamos tristes, con vergüenza, poniendo la cara de parte del grupo. No tenemos palabras a lo que sucede. Es nuestra culpa, hemos tenido partidos de local donde los perdemos. Le pedimos disculpas al profe, le agradecemos por todo, no estamos de acuerdo por su decisión”.

La renuncia de Néstor Craviotto

La salida de Craviotto se suma a la de Juan David Niño, de Patriotas.