¿Quién dice la verdad del altercado en el partido Envigado vs. Águilas Doradas?

Hay versiones cruzadas sobre ese lío con José Fernando Salazar en la cancha, la expulsión de Johan Fano y la presencia del Jefe de Seguridad de Envigado.

Se dio en el entretiempo de dicho partido disputado en el Polideportivo Sur. Cuando se iba a reiniciar el compromiso, todo se retrasó por el altercado. Se vio al máximo accionista de Águilas Doradas discutiendo en la zona técnica y poco después salir expulsado a Johan Fano, el peruano que hace parte del staff del equipo. ¿Qué pasó? Las versiones que se dieron públicamente son diferentes.

La versión de la presidenta de Águilas Doradas

Paola Salazar, presidenta, explicó los inconvenientes hablando en Blog Deportivo (Blu Radio): “Estuve presente en el estadio. Fernando, mi hermano, bajó con mi hijo de 8 años. Salió al campo con la intención de ir al camerino y no hubo agresión alguna a los logísticos. Mi hermano tiene fama de grosero y si se ve lo que pasó, se va a decir que siguió con su comportamiento, pero te puedo dar fe que es todo lo contrario. Nuestro delegado Johan Fano estaba con los cambios. Mi hermano también estaba ahí cerca y el señor Henry se interpuso en su camino retándolo. Ahí Fano interviene y le dice a Henry que respete, y fue cuando Henry alzó la mano para empujar a Fano. Ahí se arma al problema”.

Y agregó: “Fue el señor Henry el que estuvo fustigando a Leonel Álvarez, fastidiando todo el tiempo. En 14 años acá al frente del equipo, no he peleado con nadie. Soy una dama. El domingo me dijeron cosas absurdas. Mientras que nuestro oficial de seguridad protege y es constructor de paz, en Envigado es todo lo contrario (…) “Hoy saco la cara y no se puede juzgar a Fernando Salazar. Estamos preparando para mostrar las pruebas, tengo videos que se van a adjuntar”.

La versión del Jefe de Seguridad de Envigado

“Me encuentro con los directivos de Envigado y el presidente. Estoy con ellos, mientras que Leonel Álvarez está en la rueda de prensa. Se acerca un compañero nuestro y me dice que él me necesita. Yo salgo y le digo ‘profe cuénteme’, y me dice improperios, que soy de lo peor del fútbol colombiano, que me voy a quedar sin trabajo. Luego me pasan la rueda de prensa, pero nunca tuvimos un contacto visual, ni un cruce de palabra, como para que diga que yo lo amenazo a él y que lo hago con todos los equipos”.

Y agregó: “El señor Salazar estaba en el palco visitante, baja al camerino de su equipo en el entretiempo y una vez inicia el segundo tiempo sale al túnel por la cancha. En su caminar hacia donde estaba agrede a unos de logística, le digo que suba a las escalas. Me dice que él asume su sanción. Yo le dije que me dejara hacer mi trabajo. Sigue de frente, interviene el cuerpo técnico de él y de Envigado y se mete el señor Johan Fano a manotear y a lanzar improperios; los árbitros, el cuarto estaba al lado y el comisario cerca y son testigos de lo que pasó, la de Fano es la tarjeta roja. Él (Salazar) no aparece en planilla, pero sí se le pide el favor que se retire, no fui agresivo, solo le dije que se retirara. Él agrede con palabras, a logística, le tengo que decir a la persona de policía y lo retiran e incita a la gente por las tribunas”.