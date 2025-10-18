San Juan de Pasto vivirá una tarde de sábado excepcional, con la visita del club más popular de Colombia. Atlético Nacional llega al sur decidido a sumar tres puntos que le permitan asegurar su cupo en los Cuadrangulares Finales de la Liga BetPlay Dimayor II 2025. En frente estará un Deportivo Pasto que busca reencontrarse con la victoria ante su público y escapar de los últimos lugares de la tabla. Se espera una excelente asistencia en el estadio Departamental Libertad, con presencia de ambas hinchadas.

Pasto vs Nacional: Dónde ver HOY EN VIVO y online la Liga BetPlay

Partido: Deportivo Pasto vs Atlético Nacional

Deportivo Pasto vs Atlético Nacional Fecha: Sábado 18 de octubre de 2025

Sábado 18 de octubre de 2025 Hora: 2:00 p.m.

2:00 p.m. Certamen: Liga BetPlay Dimayor II 2025 – Jornada 16

Liga BetPlay Dimayor II 2025 – Jornada 16 Estadio: Departamental Libertad de Pasto

Departamental Libertad de Pasto Árbitro: Wilmar Montaño Guevara

Wilmar Montaño Guevara Televisión: Win + Fútbol

Win + Fútbol Streaming: Win Play

Nacional, a un paso de los Cuadrangulares

El Atlético Nacional llega fortalecido y con la motivación al tope tras su remontada 2-1 ante Deportivo Cali en el Atanasio Girardot, un triunfo que coincidió con la ratificación de Diego Arias como técnico hasta diciembre. El equipo antioqueño suma 27 puntos y está muy cerca de sellar su clasificación a los Cuadrangulares Finales, meta que podría alcanzar hoy en Pasto si logra sumar de a tres.

El reto, sin embargo, no será fácil. La altura y el clima de Pasto imponen condiciones, y el césped pesado del Libertad suele complicar a los visitantes. Aun así, el conjunto verdolaga confía en su momento y en la solidez mostrada en las últimas fechas, donde acumula cinco partidos sin derrotas entre Liga y Copa.

Bajas sensibles, pero con recambios de confianza

El técnico Diego Arias afronta el partido con varias ausencias importantes: no estarán Alfredo Morelos (suspendido), Edwin Cardona (acumulación de amarillas), David Ospina (recuperación física) ni los jóvenes Juan José Arias, César Haydar, Juan Manuel Zapata y Juan José Rosa.

A pesar de ello, hay regresos clave. Andrés Román vuelve al once titular, al igual que Andy Batioja y el argentino Juan Bauzá, mientras que el juvenil Fabio Martínez podría tener su debut profesional en la defensa. Arias confía en el grupo y ha destacado la unión y el compromiso del plantel.

Pasto, urgido de puntos y de confianza

En contraste, el Deportivo Pasto atraviesa una de sus etapas más complicadas de la temporada. El equipo de René Rosero acumula cinco jornadas sin ganar y solo ha conseguido 12 puntos, lo que lo deja en la penúltima posición de la tabla. La última victoria ante Nacional data del 20 de septiembre de 2017, cuando un doblete de Javier Reina firmó un 2-0 histórico en el Libertad.

En el historial de este juego, Nacional ha impuesto su dominio: en 66 enfrentamientos ligueros, el verde paisa suma 36 victorias, frente a 15 de Pasto y 15 empates. Hoy, el conjunto nariñense buscará romper esa racha y darle una alegría a su hinchada, apelando a la fortaleza local y al juego directo.

Pasto vs Nacional: posibles alineaciones

Deportivo Pasto: Cabezas; Puello, Caicedo, Gil, Ossa, Castaño; Jaramillo, Méndez, Espinal; Rivas y Boné.

Director Técnico: René Rosero.

Atlético Nacional: Luis Marquínez; Andrés Román, Joan Castro, William Tesillo, Camilo Cándido; Jorman Campuzano, Matheus Uribe, Juan Bauzá; Andrés Sarmiento, Marino Hinestroza, Facundo Bastita.

Director Técnico: Diego Arias.