El estadio Palogrande será escenario esta noche de uno de esos partidos que siempre prometen espectáculo en el fútbol colombiano. Once Caldas, con el respaldo de su gente, confía en dar un paso firme hacia la clasificación, pero enfrente tendrá a un Millonarios FC que llega motivado y con la confianza en alto tras golear en la jornada anterior a su histórico rival, Atlético Nacional de Medellín.

Once Caldas vs Millonarios FC: Canales de Televisión y plataformas Online HOY EN VIVO

Partido: Once Caldas vs Millonarios

Once Caldas vs Millonarios Fecha: Sábado 21 de marzo de 2026

Sábado 21 de marzo de 2026 Hora: 6:20 p.m.

6:20 p.m. Estadio: Palogrande de Manizales

Palogrande de Manizales Árbitro: Wilmar Roldán

Wilmar Roldán Evento: Liga BetPlay Dimayor I 2026 – Jornada 13

Televisión: Win + Fútbol

Streaming: Win Play

Once Caldas quiere el liderato y seguir en racha

El Once Caldas llega a este compromiso con un presente sólido que lo tiene peleando en la parte alta de la Liga BetPlay. El equipo dirigido por Hernán Darío Herrera es tercero con 23 puntos, a solo una unidad del liderato.

Además, acumula cinco partidos sin perder, con un balance de cuatro victorias y un empate, lo que confirma su buen momento competitivo. La ilusión en Manizales es grande y el objetivo es claro: sumar de a tres para asumir el primer lugar y consolidarse como candidato.

Para este duelo, el equipo contará con su nómina completa, destacándose nombres como Joan Parra, Jorge Cardona, Robert Mejía, Luis Sánchez, Luis Felipe Gómez y el goleador Dayro Moreno, quien suma ocho goles en el campeonato. También aparece como novedad el juvenil Helieyker Guzmán, una apuesta interesante en ataque.

Millonarios, en recuperación y con confianza renovada

El panorama de Millonarios FC ha cambiado en las últimas semanas. Tras un inicio irregular, la llegada del técnico Fabián Bustos le dio un nuevo aire al equipo, que ahora se ubica en la novena posición con 17 puntos, muy cerca de los puestos de clasificación.

El impulso anímico es evidente tras la contundente victoria 3-0 ante Atlético Nacional, un resultado que no solo significó tres puntos, sino también un golpe de autoridad en el campeonato.

En ese compromiso volvió a brillar el delantero Rodrigo Contreras, quien se ha convertido en una de las principales cartas ofensivas del equipo capitalino.

Novedades y bajas para un duelo exigente

Entre las principales novedades de Millonarios está el regreso de David Macalister Silva, quien vuelve tras cumplir sanción y será clave en la generación de juego. Su ingreso se da en lugar de Rodrigo Ureña, ausente por acumulación de tarjetas.

Sin embargo, no todo son buenas noticias para el conjunto embajador. El central Sergio Mosquera no será tenido en cuenta debido a una lesión en el pecho sufrida en el último partido, mientras que Leonardo Castro también se queda fuera por decisión preventiva del cuerpo médico.

Un choque de alto voltaje en Manizales

El enfrentamiento entre Once Caldas y Millonarios reúne todos los ingredientes para ser uno de los partidos más atractivos de la jornada. Por un lado, un equipo local que sueña con el liderato; por el otro, un visitante que busca meterse nuevamente entre los ocho.

Con estilos distintos, pero con la misma necesidad de sumar, el duelo en Palogrande promete intensidad, buen fútbol y un resultado que puede tener impacto directo en la tabla de la Liga BetPlay 2026-I.