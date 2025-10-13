Este lunes festivo en Colombia llega un gran plato futbolero con el enfrentamiento entre Once Caldas y Deportivo Independiente Medellín (DIM) por la Jornada 15 de la Liga BetPlay Dimayor II – 2025. El cuadro albo, respaldado por su afición en el estadio Palogrande de Manizales, buscará una victoria que lo meta entre los ocho mejores del campeonato, mientras que el Poderoso intentará sorprender fuera de casa para escalar nuevamente a lo más alto de la tabla de posiciones.

Once Caldas vs Independiente Medellín: horario, canales y streaming para VER HOY

Partido: Once Caldas vs Medellín

Once Caldas vs Medellín Fecha: Lunes 13 de octubre de 2025

Lunes 13 de octubre de 2025 Hora: 5:15 p.m.

5:15 p.m. Evento: Liga BetPlay Dimayor II – 2025 (Jornada 15)

Liga BetPlay Dimayor II – 2025 (Jornada 15) Estadio: Palogrande de Manizales

Palogrande de Manizales Árbitro: Jhon Ospina Londoño

Jhon Ospina Londoño Televisión: Win + Fútbol

Win + Fútbol Streaming: Win Play

Once Caldas con bajas y poco margen de error

El Once Caldas enfrenta un reto exigente ante uno de los equipos más regulares del semestre. Los dirigidos por Hernán Darío Herrera marchan en la undécima posición con 19 puntos, por lo que necesitan sumar de a tres para acercarse al grupo de los ocho. Vienen de caer 0–1 ante Atlético Nacional en la Copa, resultado que dejó dudas pero también el deseo de revancha ante su gente.

El entrenador tendrá bajas importantes: Robert Mejía, expulsado ante La Equidad, y Luis “Niche” Sánchez, quien sufrió una lesión muscular en el duelo copero. En su lugar entrarían Iván Rojas y Déinner Quiñones, respectivamente. Además, regresarán Jerson Malagón y Mateo Zuleta, dos piezas clave en el esquema ofensivo del conjunto blanco.

Medellín y la ilusión de escalar a la parte alta

El Deportivo Independiente Medellín llega al Palogrande ocupando la quinta casilla con 24 unidades y un partido pendiente ante Santa Fe. Es considerado uno de los equipos que mejor fútbol despliega en el torneo, aunque viene de tropezar 2–1 frente a Águilas Doradas en Envigado.

El cuadro dirigido por Alfredo Arias viajó a Manizales con una sola ausencia: Baldomero Perlaza, apartado por un cuadro viral respiratorio según el reporte médico oficial. Pese a ello, el equipo confía en su poder ofensivo y en recuperar el nivel que lo llevó a ser protagonista durante el inicio del campeonato.

Once vs DIM: Posibles formaciones

Once Caldas: James Aguirre; Juan David Cuesta, Kevin Cuesta, Jerson Malagón, Jorge Cardona; Mateo García, Iván Rojas, Déinner Quiñones, Michael Barrios, Mateo Zuleta; Dayro Moreno.

Director Técnico: Hernán Darío Herrera

Independiente Medellín: Washington Aguerre; Léyser Chaverra, John Palacios, Daniel Londoño, Esneyder Mena; Diego Moreno, Halam Loboa, Francisco Chaverra, Jarlan Barrera; Brayan León, Francisco Fydriszewski.

Director Técnico: Alejandro Restrepo