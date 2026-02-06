La noticia sobre la salud de Omar Pérez generó una inmediata ola de preocupación en el entorno del fútbol colombiano. Ídolo histórico de Independiente Santa Fe y referente de una generación, el exmediocampista fue atendido de urgencia tras presentar un fuerte dolor en el pecho, una situación que obligó a su traslado inmediato a un centro médico en Bogotá.

Con el paso de las horas, el panorama fue aclarando. Desde su academia y desde la institución médica se confirmó que su estado de salud es estable y con pronóstico favorable, un mensaje que trajo tranquilidad a hinchas, excompañeros y colegas. Además, el propio Pérez se encargó de enviar un mensaje desde la clínica, agradeciendo el apoyo recibido y destacando la importancia de la atención oportuna.

Qué se sabe del estado de salud de Omar Pérez

Omar Pérez, de 44 años, fue trasladado a la Clínica Marly luego de presentar un fuerte dolor en el pecho. Tras los estudios médicos correspondientes, los especialistas determinaron que se trataba de un evento cardíaco que requirió intervención inmediata.

El procedimiento permitió estabilizar su condición y evitar mayores complicaciones. De acuerdo con la información oficial, Pérez permanecerá bajo observación durante cinco días, tiempo en el que será sometido a controles y estudios adicionales para evaluar las causas del episodio y definir los pasos a seguir en su recuperación.

El parte médico de Omar Pérez compartido desde la academia OP10

Desde la academia OP10, fundada por el propio Omar Pérez, se emitió un comunicado oficial dirigido a su comunidad, en el que se detalló lo ocurrido y se llevó un mensaje de calma. En el texto se explicó que la atención fue inmediata y que el procedimiento realizado permitió estabilizar su estado de salud de manera oportuna.

El comunicado resaltó que, gracias a la rápida intervención médica, el exfutbolista se encuentra estable y con buen pronóstico. También se informó que permanecerá en observación durante los próximos días, recibiendo el control y seguimiento necesarios, y que cualquier novedad relevante será comunicada oportunamente.

El mensaje de Omar Pérez desde la clínica

Horas después de conocerse el parte médico, el propio Omar Pérez utilizó sus redes sociales para enviar un mensaje directo y emotivo. Desde su cuenta de Instagram escribió palabras que reflejaron serenidad y agradecimiento, llevando tranquilidad a quienes seguían de cerca su evolución.

“De esta también vamos a salir… Con dolor pero mejorando cada hora, gracias a todos los profesionales que me atendieron. Fue a tiempo y rápido si no… Gracias por tantos mensajes”, escribió el exjugador, dejando claro que se encuentra en proceso de recuperación y consciente de la importancia de la atención recibida.

Un referente histórico de Independiente Santa Fe

La preocupación por la salud de Pérez se explica, en gran parte, por su enorme peso en la historia de Independiente Santa Fe. El mediocampista argentino es considerado uno de los máximos ídolos del club cardenal, con el que ganó títulos y dejó una huella profunda por su liderazgo y calidad futbolística.

Durante su etapa en Santa Fe, Pérez se convirtió en símbolo de una época exitosa, siendo protagonista en conquistas que marcaron a toda una generación de hinchas. Su nombre está asociado a momentos inolvidables del club y a una identidad de juego que aún hoy es recordada.

La trayectoria de Omar Pérez en el fútbol colombiano

Además de su paso emblemático por Santa Fe, Omar Pérez tuvo una amplia trayectoria en el fútbol profesional colombiano. Defendió las camisetas de Independiente Medellín, Junior, Patriotas Boyacá y Real Cartagena, dejando su sello como mediocampista ofensivo de técnica fina y visión de juego.

Colgó los botines en 2019, pero se mantuvo ligado al fútbol desde la formación, impulsando proyectos deportivos y educativos a través de su academia, donde sigue siendo una figura de referencia para jóvenes futbolistas.

El impacto de la noticia en el fútbol colombiano

El episodio de salud de Omar Pérez generó múltiples mensajes de apoyo desde distintos sectores del fútbol. Excompañeros, clubes, periodistas e hinchas manifestaron su solidaridad y enviaron deseos de pronta recuperación, evidenciando el respeto y cariño que despierta su figura.

La noticia también puso en primer plano la importancia de la atención médica oportuna y de los controles de salud, incluso en personas con pasado deportivo y hábitos activos, un mensaje que muchos tomaron como reflexión.

Observación médica y seguimiento en los próximos días

Según lo informado, Pérez permanecerá en observación durante cinco días, periodo en el que se le realizarán estudios complementarios para evaluar el origen del episodio cardíaco y definir recomendaciones médicas a futuro. El enfoque está puesto en un seguimiento cuidadoso y en garantizar una recuperación completa.

Desde su entorno más cercano se ha insistido en transmitir calma y confianza, destacando que el estado de salud es estable y que la evolución ha sido favorable desde el primer momento.

Tranquilidad y respaldo a la espera de nuevas actualizaciones de la salud de Omar Pérez

Mientras avanza su proceso de recuperación, el mensaje desde la clínica y desde la academia OP10 ha sido claro: Omar Pérez está estable, bien atendido y acompañado. Su propio mensaje, breve pero contundente, reforzó esa sensación de tranquilidad y agradecimiento.

El fútbol colombiano sigue atento a su evolución, con la certeza de que uno de sus grandes referentes atraviesa este momento con fortaleza, respaldo médico y el apoyo de una comunidad que lo reconoce como ídolo dentro y fuera de la cancha.