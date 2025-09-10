Millonarios tendrá que despedirse de una de sus mayores promesas recientes. Cruzeiro, club brasilero, confirmó de manera oficial la firma de un precontrato con Neyser Villarreal, delantero de 20 años que venía perteneciendo al cuadro embajador. De esta forma, el juvenil colombiano ya tiene definido su futuro y saldrá de Bogotá a finales de noviembre de 2025, cuando expira su vínculo actual con los albiazules.

El anuncio fue hecho público por la institución brasileña con un mensaje claro: “Cruzeiro ha firmado un precontrato con Néiser Villarreal, máximo goleador y máximo asistidor del último Sudamericano Sub-20, lo que le permitirá unirse al equipo a partir de diciembre de 2025. El prometedor delantero tendrá un contrato de cinco temporadas con el club”.

El porqué de la salida de Neyser Villarreal de Millonarios

La salida de Villarreal de Millonarios está directamente relacionada con la finalización de su contrato. El jugador no renovó su vínculo, que finaliza el 30 de noviembre de 2025, lo que le permitirá partir como agente libre. Cruzeiro aprovechó la situación para firmarlo sin costo de traspaso, asegurándose a una de las figuras jóvenes más llamativas del fútbol colombiano reciente.

El club bogotano, que apostó por el desarrollo de Neyser en sus filas, no logrará un beneficio económico directo por su transferencia, aunque sí se despide de un jugador que, pese a sus números discretos en el profesionalismo con la camiseta azul, mantiene un enorme prestigio internacional gracias a sus actuaciones con la selección.

Los números de Neyser Villarreal con Millonarios

En el balance de su paso por el equipo profesional, Neyser Villarreal jugó 26 partidos oficiales con la camiseta de Millonarios. No consiguió anotar goles, pero sí aportó 4 asistencias, mostrando destellos de su calidad y capacidad para generar juego ofensivo.

Su último partido con el club fue el 20 de junio de 2025, cuando Millonarios enfrentó a Santa Fe en los cuadrangulares de la Liga BetPlay. Desde entonces, y en medio de lesiones y decisiones técnicas, no volvió a sumar minutos oficiales con el plantel principal.

El otro Neyser: la Selección Colombia lo catapultó

Si bien sus registros en Millonarios no fueron brillantes, el escenario internacional fue otro. Villarreal brilló en el Sudamericano Sub-20 2025, en el que se coronó como máximo goleador y máximo asistidor del certamen. Su papel con la Tricolor juvenil lo proyectó como una de las mayores promesas del fútbol colombiano, despertando el interés de clubes de varios países, entre ellos el Cruzeiro.

Ese rendimiento internacional fue decisivo para que el equipo brasileño apostara por él a largo plazo, con un contrato de cinco años que lo consolidará como una de las apuestas de futuro en el gigante de Belo Horizonte.

La estrategia de Cruzeiro con Neyser Villarreal

La incorporación de Neyser Villarreal responde a una política que Cruzeiro ha intensificado en los últimos años: fichar jóvenes talentos de Sudamérica que destaquen en torneos juveniles y proyectarlos en el competitivo Brasileirao. En este caso, la operación fue aún más favorable para el club brasilero al concretarse bajo la figura de un precontrato, lo que evita pagar un traspaso.

El delantero colombiano se unirá al equipo en diciembre de 2025, tras culminar su contrato con Millonarios, y firmará un vínculo por cinco temporadas, lo que refleja la confianza de la institución en su potencial de desarrollo.

Lo que deja Neyser Villarreal en Millonarios

Aunque Villarreal no logró consolidarse como una figura del primer equipo, su paso por Millonarios deja varios aprendizajes. El club apostó por darle espacio en el plantel profesional, pero sus mejores actuaciones se dieron con la selección juvenil, lo que finalmente abrió la puerta a un salto internacional.

Su salida plantea una reflexión para Millonarios: la dificultad de retener a jóvenes talentos en medio de la competencia internacional y las ventajas que otros clubes, con mayor poder económico, encuentran en firmar jugadores libres al finalizar contrato.

Un adiós temprano para Neyser Villarreal en Millonarios

A los 20 años, Neyser Villarreal se despide de Millonarios sin haber marcado un gol oficial, pero con la etiqueta de promesa internacional gracias a su desempeño en torneos de selecciones. La hinchada azul, que lo vio debutar y crecer, ahora lo verá continuar su carrera en Brasil, en un desafío que marcará un antes y un después en su camino profesional.

Para Millonarios, este fichaje significa el cierre de un ciclo breve y el inicio de un nuevo capítulo en la historia de un jugador que, pese a no brillar en el Campín, lleva consigo el sello de haber surgido en sus filas.