Negativa a Gremio y más propuestas por Jáminton Campaz. ¡Son 4!

Gremio hizo llegar una propuesta por Jáminton Campaz y Deportes Tolima no la aceptó al no ser lo que espera por el futbolista. Las tratativas continúan y el mismo equipo brasilero sigue a la carga. Mientras tanto el futbolista sigue al margen de los compromisos del campeón del fútbol colombiano.

No estuvo en el juego en Barranquilla ante Junior, por ejemplo. Ahora la escuadra alista el juego ante Deportivo Pasto del próximo 13 de agosto. No está claro si ese día esté él o no. Lo que sí es que las negociaciones siguen porque a Deportes Tolima siguen llegando propuestas. Jáminton Campaz es un jugador de 21 años al que siguen de varias partes del mundo.

Así lo informó el periodista Julián Capera en ESPN F Show, en el que dijo que la oferta rechazada a Gremio no llegó a ser de 3.5 millones de dólares como llegó a asegurarse. Realmente habrían ofrecido algo menos de 2 millones, con promesa de pago a cuotas y en varios plazos. Esas condiciones no fueron aceptadas por Deportes Tolima.

Aun así, Gremio sigue al tanto. Es un futbolista que interesa bastante y al que el DT Luiz Felipe Scolari quiere tener.

Las otras opciones son: una de un equipo de Catar y una de la MLS que, además, propondría hacer el negocio ya y dejarlo en Deportes Tolima a préstamo hasta final de temporada. Con él empezarían a contar en 2022. En ese par de opciones la cifra es mayor a la que ofrece Gremio en este momento. Finalmente está la opción de Talleres de Córdoba, que en su primer acercamiento puso una cifra cercana al 1.5 millones de dólares. Hay que recordar que el cuadro tolimense no es el dueño del 100% de los derechos de Jáminton Campaz.