El ciclo de Didier Moreno en Junior FC llegó a su fin. Tras varios días de conversaciones intensas con la familia Char, el mediocampista chocoano no continuará en el club barranquillero, cerrando así una etapa dorada de seis años, marcada por tres títulos y un rol protagónico dentro y fuera del campo. La decisión, tomada en buenos términos, abre ahora la puerta a un regreso cargado de simbolismo: Independiente Medellín.

El cierre de una etapa histórica en Junior FC

Desde hace cerca de un mes, Didier Moreno tenía propuestas formales de varios clubes del Fútbol Profesional Colombiano, entre ellos Millonarios, Atlético Bucaramanga, Deportivo Cali y el propio DIM. Sin embargo, el volante fue claro con todos: su prioridad absoluta era renovar con Junior y concentrarse en el cierre del campeonato.

Esa postura se mantuvo incluso después de levantar un nuevo título en diciembre, con la ilusión intacta de disputar la Copa Libertadores 2026 vestido de rojiblanco. No obstante, al entrar en la fase definitiva de la negociación, las posturas se distanciaron. En Junior consideraron que, a sus 34 años, el jugador debía ajustar sus pretensiones salariales y aceptar un contrato por solo una temporada. El acuerdo nunca llegó.

Con el capítulo cerrado, Junior avanzó rápidamente y ya anunció a su reemplazo: Juan David Ríos, procedente del Deportivo Pereira.

DIM, la opción que siempre estuvo latente para Didier

Con la salida confirmada, Didier Moreno activó el plan alterno que había dejado claro semanas atrás. El destino no fue cualquiera: Independiente Medellín, club con el que mantiene un vínculo emocional profundo. El mediocampista ya le dio su palabra al entrenador Alejandro Restrepo, con quien conversó el pasado 31 de diciembre y a quien le explicó que, de no arreglar con Junior, su siguiente paso sería el Poderoso.

La propuesta del DIM terminó de convencerlo: contrato por dos años, mejora salarial y un rol protagónico dentro del proyecto deportivo. Un acuerdo limpio, sin intermediaciones, que avanzó con rapidez y que hoy está a solo detalles de hacerse oficial.

Un regreso cargado de historia y sentimiento

Lo emocional pesa, y mucho, en esta decisión. Didier Moreno defendió la camiseta del Deportivo Independiente Medellín entre 2014 y 2018, periodo en el que se consolidó como uno de los mediocampistas más fiables del país y levantó el título de Liga en junio de 2016. Desde entonces, nunca ocultó su deseo de regresar algún día al Atanasio Girardot.

En múltiples ocasiones, el jugador expresó su admiración por la hinchada del DIM, a la que considera “la más fiel del país”, un factor que terminó inclinando definitivamente la balanza en esta nueva etapa de su carrera.

La afición del Poderoso ya lo ve como líder y capitán

Del lado de los hinchas del Poderoso de la Montaña, la noticia ha sido recibida con entusiasmo. Consideran que la experiencia, jerarquía y liderazgo de Didier Moreno pueden convertirse en un punto de quiebre para un equipo que ha sufrido en los últimos años por la ausencia de títulos.

Incluso, un sector importante de la afición ya propone que el volante reciba la cinta de capitán desde el primer día de entrenamientos, como símbolo de autoridad y compromiso. El regreso está cada vez más cerca. Solo restan mínimos detalles para que Didier Moreno vuelva a casa y el DIM concrete uno de los movimientos más emotivos y estratégicos del mercado.