Este domingo 11 de mayo de 2025, el estadio Palogrande de Manizales será el escenario de uno de los partidos más atractivos de la Fecha 18 en la Liga BetPlay 2025-1: Once Caldas vs Millonarios. El duelo tiene implicaciones directas en la lucha por la clasificación a los cuadrangulares, ya que enfrenta a dos equipos que se mantienen en zona alta de la tabla, pero que no pueden relajarse en la recta final del campeonato.

Millonarios, dirigido por David González, busca consolidarse en el grupo de los ocho mejores, mientras que Once Caldas, que ya eliminó al cuadro albiazul en la actual Conmebol Sudamericana, pelea por mantenerse en la octava posición y no perder su lugar ante los equipos que vienen pisando fuerte desde abajo. Será un duelo con tensión y mucha intensidad en la capital caldense.

Horario del partido Once Caldas vs Millonarios de la Liga BetPlay

El encuentro entre Once Caldas y Millonarios, válido por la Fecha 18 de la Liga BetPlay 2025-1, está programado para disputarse este domingo 11 de mayo de 2025 en el estadio Palogrande de Manizales a las 8:20 p.m. (hora en Colombia).

Dónde ver el partido Once Caldas vs Millonarios en TV y ONLINE

La transmisión del compromiso será exclusiva en Colombia por televisión y plataformas digitales:

TV : Win+ Fútbol

: Win+ Fútbol Online: plataforma Win Play

Convocados de Millonarios al partido

El cuadro albiazul, con David González como DT, esta vez tiene las bajas de Jorge Arias, Sánder Navarro y Dewar Victoria, respecto al juego anterior. Esta vez tiene a:

Arqueros : Álvaro Montero e Iván Arboleda

: Álvaro Montero e Iván Arboleda Defensores : Sergio Mosquera, Helibelton Palacios, Danovis Banguero, Delvin Alfonzo, Andrés Llinás y Jhoan Hernández

: Sergio Mosquera, Helibelton Palacios, Danovis Banguero, Delvin Alfonzo, Andrés Llinás y Jhoan Hernández Mediocampistas : Nicolás Arévalo, Daniel Cataño, Daniel Ruiz, Juan Carlos Pereira y Stiven Vega

: Nicolás Arévalo, Daniel Cataño, Daniel Ruiz, Juan Carlos Pereira y Stiven Vega Delanteros: Jhon Córdoba, Santiago Giordana, Luis Marimón, Kevin Palacios y Neyser Villarreal.

La posición de Millonarios en la Liga BetPlay

El conjunto embajador es tercero en la tabla, con 31 puntos en 17 partidos. Llega al juego con una racha de 7 jornadas sin perder, aunque su último encuentro fue un empate sin goles ante Deportivo Pereira en El Campín.

Once Caldas, en busca de la clasificación a cuadrangulares

Once Caldas, bajo el mando de Hernán Darío Herrera, tiene 26 puntos en 16 juegos y ocupa la octava casilla. En casa se juega su permanencia en la zona de privilegio y una posible clasificación anticipada, en un duelo con sabor a revancha para Millonarios.