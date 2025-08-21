El presente de Millonarios en el segundo semestre del 2025 sigue en caída libre. El equipo dirigido por David González jugó su sexto partido en la Liga BetPlay y sumó una nueva derrota, la quinta en seis jornadas. Esta vez, el verdugo fue Unión Magdalena, un rival que llegó al Campín acorralado por el descenso, pero que encontró en la desesperación azul el camino para llevarse tres puntos de oro.

El golpe fue aún más doloroso por las circunstancias: Millonarios empezó ganando el encuentro, tuvo el control durante gran parte del primer tiempo y jugó con ventaja numérica tras la expulsión de un jugador rival al minuto 45. Sin embargo, el equipo no supo capitalizar esa situación y terminó sufriendo una remontada que dejó al descubierto todas las falencias de un plantel que parece no reaccionar.

El desarrollo de un partido que le duele al hincha de Millonarios

El inicio fue prometedor. Con el respaldo de su afición en El Campín, Millonarios encontró rápido el camino al gol con Beckham Castro y parecía que por fin lograría sacudirse de la mala racha. El equipo dominó la posesión y mostró algunos destellos de su fútbol habitual, pero con el correr de los minutos se desdibujó.

La expulsión de un jugador de Unión Magdalena al cierre de la primera parte parecía el escenario ideal para asegurar la victoria. Sin embargo, en lugar de controlar el juego y ampliar la ventaja, el equipo azul perdió claridad y profundidad. Esa falta de contundencia terminó siendo aprovechada por el visitante.

Jannenson Sarmiento, figura del encuentro, firmó un doblete que silenció el estadio. Con dos golpes certeros, sentenció el 1-2 que dejó a Millonarios sin respuestas y profundizó su crisis.

Números que explican la debacle de Millonarios en 2025-2

El arranque del semestre para Millonarios es, sin lugar a dudas, uno de los peores en los últimos años. Con esta derrota, el equipo suma solo un punto de 18 posibles, producto de un empate con Deportivo Cali en condición de local. Además, con cinco derrotas en seis partidos, ocupa el último lugar de la tabla de posiciones y ve cada vez más lejos los puestos de clasificación.

El problema no es solo de resultados. En defensa, el equipo ha mostrado una fragilidad preocupante, con goles recibidos en todos los partidos de la Liga. En ataque, aunque se han generado opciones, la falta de eficacia y el desconcierto táctico han impedido transformar esas oportunidades en victorias.

La presión sobre David González

El técnico David González está en el ojo del huracán. Desde su llegada, el equipo ha tenido momentos destacados, pero no ha encontrado la regularidad necesaria para competir al más alto nivel. El arranque del 2025-II, sumado a la eliminación temprana en el torneo internacional y a las dudas en el plano local, han elevado el nivel de exigencia de la hinchada y la dirigencia.

Aunque el entrenador ha insistido en que confía en el grupo y en que el trabajo dará frutos, los números actuales y la posición en la tabla hacen que su continuidad sea un tema de debate. El próximo partido podría marcar un punto de quiebre en su proceso si no logra un resultado que devuelva la confianza al entorno azul.

Unión Magdalena, el contraste en El Campín

Para Unión Magdalena, este triunfo representa un respiro en su lucha por la permanencia. Llegó a Bogotá con la presión del descenso en el cuello y se llevó un resultado que revitaliza su objetivo. El doblete de Sarmiento no solo le dio tres puntos al equipo, sino que lo llenó de confianza de cara a lo que resta del campeonato.

Mientras tanto, en Millonarios el contraste fue total. Un estadio que arrancó con cánticos de apoyo terminó con un silencio incómodo, apenas interrumpido por algunos abucheos y señales de protesta desde las gradas.

Un semestre que exige respuestas en la Liga BetPlay de Millonarios

Con seis partidos jugados y solo un punto en el bolsillo, Millonarios vive un presente crítico. El calendario no da tregua, y los próximos compromisos se presentan como auténticas finales si el equipo quiere revertir la situación y mantener vivas sus aspiraciones en el torneo.

La dirigencia, el cuerpo técnico y los jugadores deberán encontrar, con urgencia, soluciones que vayan más allá de los discursos. La hinchada, que ha mantenido su apoyo incondicional, espera ver un equipo que compita, que responda en la cancha