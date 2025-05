El cierre del partido entre Once Caldas y Millonarios, por la fecha 18 de la Liga BetPlay, no terminó bien para el arquero Álvaro Montero. El jugador, quien además es capitán del equipo bogotano, protagonizó un episodio polémico al interactuar de manera inapropiada con un integrante de la Policía Nacional tras el pitazo final, según se decidió en el Comité de Disciplina de la Dimayor.

El hecho registrado en el estadio Palogrande de Manizales tuvo consecuencias formales. La Dimayor, a través de la Resolución No. 042 de 2025, oficializó la sanción de dos fechas de suspensión y una multa económica de dos millones ochocientos cuarenta y siete mil pesos (2.847.000 COP) para el arquero de Millonarios. Se aplicó el numeral 1 del artículo 65 del Código Disciplinario Único de la FCF, que castiga la conducta antideportiva grave. Con ello, el arquero se perderá la última jornada del Todos contra Todos y la primera fecha de los cuadrangulares semifinales.

¿Qué ocurrió en el estadio Palogrande con Álvaro Montero? El informe oficial

De acuerdo con el reporte del Comisario de Campo, tras el pitazo final Montero quedó en el centro de una situación tensa con aficionados de Once Caldas que lo increparon con gritos e insultos. Lo que registró el Comisario de Campo:

“Con motivo del partido jugado en Palogrande Manizales, en la noche del 11 de los corrientes y más concretamente al finalizar el encuentro; se registró un incidente entre el jugador de millonarios (el arquero) ALVARO MONTERO, con un integrante de la Policía Nacional. Resulta que por circunstancias de partido, los espectadores o al menos parte de ellos, la emprendieron contra el precitado jugador, con arengas insultantes y cánticos no apropiados. Yo personalmente insté a los jugadores de Millonarios, para que ingresaran rápidamente al camerino para prevenir situaciones críticas, dado el ánimo ardiente de la gente y además solicité el apoyo de la Policía, para estar atentos a cualquier posible agresión;

No entiendo la razón por la que el arquero MONTERO, se quedó de último y en vez de ingresar al túnel de protección, se regresó a recoger una moneda que le habían lanzado, en el acto el policial lo tomó de un brazo y le dijo que por favor ingresara en ese momento habían lanzado dos vapes o cigarrillos electrónicos. El policía lo que hizo fue prevenir que lo golpearan. No obstante la reacción del señor MONTERO, fue inapropiada, por cuanto se alteró y empujó al policía en ese momento intervino el DT DAVID GONZALEZ y otros señores de MILLONARIOS.

De todas maneras fue más el escándalo y no había lugar a ello. Inclusive yo le solicité al uniformado que se retirara para no acrecentar más el ambiente que estaba ardiente en ese momento. Luego más adelante ya en el camerino y concretamente en la parte exterior del mismo se instalaron unos cuantos fanáticos y prosiguieron con los insultos, Así las cosas, desde adentro le lanzaron a la gente algunas botellas de agua y los hinchas a la vez lanzaron algunas monedas por encima de unos barrotes, dicha situación no generó ningún riesgo, ya que fueron controlados rápidamente por la Policía.” (Sic)

Las razones de la sanción: un gesto que generó más tensión

El Comité Disciplinario de la Dimayor basó su decisión en la conducta provocadora del arquero, estableciendo que su actitud, en vez de contribuir a calmar la situación, pudo haber generado una escalada de violencia mayor.

Esta fue una de sus consideraciones: “El gesto realizado por el jugador (recoger los objetos lanzados) constituye, indudablemente, una provocación directa y deliberada hacia los asistentes en la tribuna occidental. Aunque el jugador hubiese recibido agresiones, situación que este Comité rechaza, su respuesta, constituye un gesto desafiante hacia la hinchada, un acto que por sí mismo, puede generar una escalada de violencia superior, dadas las circunstancias del partido que se acababa de disputar”.

¿Qué partidos se pierde Álvaro Montero?

Con esta sanción, Álvaro Montero no podrá estar en el partido de la fecha 20 del Todos contra Todos (vs. Boyacá Chicó), en el que Millonarios definirá su posición final en la tabla general. Además, se perderá la primera fecha de los cuadrangulares semifinales, una instancia crucial para las aspiraciones del equipo capitalino.

Su ausencia representa una baja sensible, no solo por su liderazgo y experiencia bajo los tres palos, sino también por su condición de referente anímico dentro del grupo. Será una oportunidad para que el arquero suplente asuma la responsabilidad en partidos de alta presión, justo en el arranque de la fase decisiva.

Un llamado de atención al profesionalismo

La sanción a Álvaro Montero no solo tiene implicaciones deportivas inmediatas. También deja una reflexión importante sobre la conducta que se espera de los jugadores en escenarios complicados. Si bien la Dimayor reconoció que fue víctima de agresiones desde la tribuna, el Comité fue enfático en señalar que su reacción no fue la adecuada y exhortó a todos los deportistas a priorizar siempre la calma y la prudencia ante situaciones de provocación externa.

El episodio refuerza la necesidad de mantener protocolos de seguridad claros y efectivos en los estadios, especialmente en escenarios donde la rivalidad genera ambientes cargados. Así mismo, pone sobre la mesa el debate sobre la protección a los jugadores en estos contextos y la línea delgada entre la defensa personal y la provocación hacia las tribunas.

Millonarios, obligado a recomponerse sin su capitán

Para Millonarios, el reto será inmediato. Con el arranque de los cuadrangulares a la vuelta de la esquina, el equipo de David González deberá encontrar soluciones en el arco y en el liderazgo dentro del campo. Álvaro Montero, por su parte, tendrá que asumir la sanción, reflexionar sobre lo ocurrido y enfocarse en volver con la mentalidad necesaria para guiar al equipo en el tramo definitivo del campeonato.

La Liga BetPlay entra en su fase más caliente y Millonarios tendrá que hacerlo sin su arquero titular en el inicio del desafío más importante del semestre. Una baja que obliga al equipo a mostrar carácter y temple en el momento donde no se permite margen de error. Oportunidad para Iván Mauricio Arboleda, seguramente.